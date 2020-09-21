Arıza dizisinin Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş kimdir? Tolga Sarıtaş kaç yaşında ve nereli? İşte Tolga Sarıtaş’ın hayatı!

Son olarak Söz dizisinde Yavuz Komutan karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş Arıza projesiyle ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Son dönemde adı aşk yaşadığı Zeynep Mayruk’la birlikte magazin gündeminde yer alan Tolga Sarıtaş’ın hayran sayısı her geçen gün artıyor. Ünlü sanatçının sevenleri ise Tolga Sarıtaş ile ilgili her detayı derinlemesine araştırmayı sürdürüyor.

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş sosyal medyada en çok konuşulan konulara arasında yerini aldı. O3 Medya imzası taşıyan başrollerini Ayça Ayşin Turan ile paylaştığı Arıza dizisiyle gündeme gelmeyi başaran Tolga Sarıtaş’ın yaşamı merak ediliyor. Dizinin yeni bölümünün ardından Tolga Sarıtaş boyu kaç şeklinde araştırma yapılmaya başlandı. İşte Tolga Sarıtaş hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş 30 Mayıs 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Tolga Sarıtaş aslen Sivaslı olmasına rağmen İstanbul’da büyüdü. Tolga Sarıtaş yaş olarak 29 yaşındadır. Tolga Sarıtaş boy ve kilo olarak ise 1.77 metre ve 75 kilodur. Tolga Sarıtaş burcu ise İkizlerdir.