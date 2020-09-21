Arıza dizisinin Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş kimdir? Tolga Sarıtaş kaç yaşında ve nereli? İşte Tolga Sarıtaş’ın hayatı!

Son olarak Söz dizisinde Yavuz Komutan karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş Arıza projesiyle ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Son dönemde adı aşk yaşadığı Zeynep Mayruk’la birlikte magazin gündeminde yer alan Tolga Sarıtaş’ın hayran sayısı her geçen gün artıyor. Ünlü sanatçının sevenleri ise Tolga Sarıtaş ile ilgili her detayı derinlemesine araştırmayı sürdürüyor.
Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş sosyal medyada en çok konuşulan konulara arasında yerini aldı. O3 Medya imzası taşıyan başrollerini Ayça Ayşin Turan ile paylaştığı Arıza dizisiyle gündeme gelmeyi başaran Tolga Sarıtaş’ın yaşamı merak ediliyor. Dizinin yeni bölümünün ardından Tolga Sarıtaş boyu kaç şeklinde araştırma yapılmaya başlandı. İşte Tolga Sarıtaş hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
Tolga Sarıtaş 30 Mayıs 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Tolga Sarıtaş aslen Sivaslı olmasına rağmen İstanbul’da büyüdü. Tolga Sarıtaş yaş olarak 29 yaşındadır. Tolga Sarıtaş boy ve kilo olarak ise 1.77 metre ve 75 kilodur. Tolga Sarıtaş burcu ise İkizlerdir.
Lise eğitimini Halil Akkanat Lisesi’nde tamamlayan Tolga Sarıtaş ardından oyunculuğa merak saldı. Oyunculuk kariyerine acemi olarak başlayan Sarıtaş Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı sahnelerinde rol aldı. Oyunculuğun yanında bir diğer tutkusu olan müziğe de yönelen Sarıtaş müzik gruplarında uzun bir süre boyunca gitarist ve baterist olarak çaldı.
2011 yılında Sen Gitme dizisinde bölüm oyuncusu olarak rol alarak oyunculuk sektörüne ilk profesyonel adımını attı. Sonraki yıl Tolga Sarıtaş Arka Sokaklar dizisinde birkaç bölüm oynadı. Ardından dönemin popüler yapımları arasında yer alan Öyle Bir Geçer Zamanki dizisinde Doğan karakterine hayat verdi. 2013 yılında 20 Dakika dizisinde Ferdi rolünü üstlendi.
Yeteneği ve yakışıklılığıyla fark edilen Tolga Sarıtaş 2013-2014 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir rolünü üstelendi. Muhteşem Yüzyıl’daki rolüyle büyük sükse yaratan Tolga Sarıtaş sonrasında Benim Adım Gültepe dizisinde Murat rolünü oynadı. Yardımcı oyunculuk performanslarının göz doldurması üzerine Tolga Sarıtaş’a başrol teklifleri gelmeye başladı.
Tolga Sarıtaş ilk başrol heyecanını Güneşin Kızları dizisindeki Ali Mertoğlu karakteriyle yaşadı. Sonrasında Tolga Sarıtaş Büyük Sürgün dizisinde Kafkasya Cemil rolünü, Söz dizisinde Yavuz Karasu rolünü, Ferhat ile Şirin dizisinde Ferhat rolünü üstlendi. Son olarak Tolga Sarıtaş Arıza dizisinde Ali Rıza Altay karakteriyle izleyicisinin karşısına çıktı. Tolga Sarıtaş’ın rol aldığı filmler arasında ise; Bahtı Kara, Kaledeki Yalnızlık ve Kötü Çocuk yerini aldı.
Tolga Sarıtaş’ın adı bir dönem beraber rol aldıkları dizideki partneri Hande Erçel ile aşk haberlerine karışmıştı. Tolga Sarıtaş sevgilisinin ise Zeynek Maruk olduğu biliniyor.
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