Arka Sokaklar 535. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş kurtulacak mı? Arka Sokaklar 534. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'ın 13 Aralık Cuma yayınlanacak 535. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde, Kurye'nin adamı ekibin nezaretinde binadan ayrılırken Mesut onu vuruyor. Ekip şaşkın bir şekilde Mesut'u eyleminden dolayı uyarırken, onun psikolojik olarak kendinde olmadığını görüyorlar. Serboran Kırsalında yaşadıklarından dolayı psikolojik gelgitleri hem Selin, hem de ekip tarafından üzüntüyle karşılanıyor. Özellikle Selin onunla konuşmaya çalışsa da Mesut, anlamsız cevaplar ve nidalarla onu şaşkınlığa uğratıyor.

Hakan'ın yaşadığı buhran ekip tarafından fark ediliyor. Özellikle eskort Dilek ile yaşadıkları Engin Müdür tarafından büyük tepki ile karşılanıyor. Kendisine çeki düzen vermesini istediği Hakan, Dilek ile görüşmeye devam ediyor.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 13 Aralık Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM KONUSU

6 Aralık 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 534. bölümde Zeliş'in, Kurye'nin elinde rehin olduğunu gören Hüsnü ve ekip büyük endişe yaşıyor.

Zeliş, ailesinin ve ekibin Kurye hakkında söylediklerini bir kenara atıp ona güvenmeye devam ediyor. Kulak misafiri olduğu Kurye'nin verdiği ölüm emri bile Zeliş'in kararını fazla etkilemiyor. Kendisini odaya bile kilitleyen Kurye'ye inancında bir değişiklik olmuyor. Kurye ise, Zeliş'i ekibe karşı bir kalkan olacağını düşünerek evinde tutmaya devam eder. Ufak romantik hamlelerle Zeliş'i kendine bağlamayı beceriyor. Bu sırada ekip, Kurye'yi yakalamak için gerekli delilleri topluyor. Saklandığı mekana operasyon düzenleyen ekip büyük şok yaşadıkları bir olayla karşı karşıya kalıyor. Kurye'nin, ekibin izlemesi için gönderdiği telefonda Zeliş'in kafasına silah dayanmış görüntüler vardır.