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Arka Sokaklar'da Hüsnü ve Mesut yumruk yumruğa kavga ediyor! Arka Sokaklar 508. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 05.03.2019 23:25 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin 508. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'da Mesut, Derman'ı infaz edememesi nedeniyle adeta çılgına dönüyor. Hüsnü, zamanında davranarak Mesut'un, Derman'ı öldürmesine engel oluyor. İntikamını alamayan Mesut ise, bu duruma çok öfkeleniyor. Rıza Baba, Mesut'u kovuyor. Mesut ve Hüsnü ise yumruk yumruğa kavga ediyor. İşte Arka Sokaklar 508. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Arka Sokaklar'ın 508. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Mesut, Derman'ı infaz edememesi yüzünden çıldırıyor ve kendisinden beklenmedik hareketler sergiliyor! Hüsnü, zamanında davranarak Mesut'un, Derman'ı öldürmesine engel oluyor. İntikamını alamayan Mesut ise, bu duruma çok öfkeleniyor. Hesabını görmek için alkollü bir şekilde emniyete gelen Mesut ekibin karşısında tatsız olaylar yaratıyor.

En sonunda Rıza Baba tarafından sert bir şekilde kovuluyor. Bu yapılanların haksızlık olduğunu düşünen Mesut, en yakın arkadaşı Hüsnü ile kavga ediyor. Hüsnü bu kavga sonrasında ortalıktan kayboluyor. Çoban Ailesi ve ekip hayatından endişe etmeye başlıyorlar. Mesut ise, bu kadar acıya neden olmanın verdiği üzüntüyle herkesi üzecek bir olaya imza atıyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
1 Mart 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 507. yeni bölümünde Mesut ve ekip, Derman'a ulaştı.

Derman, büyük acılara sebep olduktan sonra kayıplara karışıyor. Mesut, Umut Bebeğin intikamını almak için tek başına Derman'ın peşine düşüyor. Mesut'un ekipten ayrı hareket etmesi Hem Rıza Babayı, hem de Engin Müdürü çileden çıkarıyor. Derman ise, uyuşturucu satıcısı Muhip'in yanında saklanmaktadır. Mesut, Muhip'in söz sahibi olduğu Kemerli Mahallesine tek başına dalıyor. Ekibin gelmesi ile mahalle sorunsuz ele geçiriliyor; fakat, ne Derman, ne de Muhip mahallede yoktur. Mesut, bu olay sonrası Engin Müdür tarafından açığa alınıyor.

Muhip, Derman'ı bir başka eve yerleştirerek korumaya devam eder. Ekip ise, Muhip'i ele geçirdikten sonra Derman'ın saklandığı yeri öğrenir. Hüsnü'ye bu haber geldiği sırada açığa alınan Mesut da yanındadır. Ekip, Derman'ın bulunduğu eve baskın yapar. Balkondan kaçan Derman, Mesut ile karşı karşıya kalır...

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