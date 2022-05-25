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Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'den romantik paylaşım! "Gördüğüm en güzel şeysin"

25.05.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekran en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde yıllarca rol alan Furkan Göksel, kız arkadaşı Kader Bozkurt ile romantik paylaşım yaptı. Bir süredir beraber olan ikili, birbirine iltifat etmeye doyamadı.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'den romantik paylaşım! "Gördüğüm en güzel şeysin"

Furkan Göksel, Kader Bozkurt ile yaşadığı ilişkiyle zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Göksel, kız arkadaşıyla yemeğe çıktığı anların karesini paylaştı.

"GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL ŞEYSİN"

Göksel, sosyal medya hesabından kız arkadaşının ve kaydırmalı olarak da kendisinin fotoğrafını paylaştı. Kader Bozkurt o gönderinin altına, "Gördüğüm en güzel şeysin" yorumunu düştü.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'den romantik paylaşım!

Aynı gönderiyi kaydırmalı post olarak Kader Bozkurt da kendi hesabından paylaştı. Göksel ise o gönderiye, "Gözbebeğim" diye yazdı.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'den romantik paylaşım!

Kader Bozkurt tarzı ve giyimiyle de magazin gündeminde oldukça konuşulmuştu.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'den romantik paylaşım!

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Bozkurt'un havuz başından verdiği pozlar olay olmuştu.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'den romantik paylaşım!

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'den romantik paylaşım!

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'den romantik paylaşım!

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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