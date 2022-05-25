Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'den romantik paylaşım! "Gördüğüm en güzel şeysin"

Furkan Göksel, Kader Bozkurt ile yaşadığı ilişkiyle zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Göksel, kız arkadaşıyla yemeğe çıktığı anların karesini paylaştı.

"GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL ŞEYSİN"

Göksel, sosyal medya hesabından kız arkadaşının ve kaydırmalı olarak da kendisinin fotoğrafını paylaştı. Kader Bozkurt o gönderinin altına, "Gördüğüm en güzel şeysin" yorumunu düştü.

Aynı gönderiyi kaydırmalı post olarak Kader Bozkurt da kendi hesabından paylaştı. Göksel ise o gönderiye, "Gözbebeğim" diye yazdı.

Kader Bozkurt tarzı ve giyimiyle de magazin gündeminde oldukça konuşulmuştu.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Bozkurt'un havuz başından verdiği pozlar olay olmuştu.





