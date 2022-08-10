Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten iddialı ayna pozu!

2006 yılından bu yana yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Yüsra Geyik, diziden geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken güzel oyuncu, son olarak derin göğüs dekolteli ayna pozuyla olay yarattı.
32 yaşındaki güzel oyuncu Yüsra Geyik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kasıp kavurmaya devam ediyor.
Son olarak derin göğüs dekolteli ayna pozunu takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, muhteşem fiziğiyle olay yarattı.
Her paylaşımıyla güzelliğini gözler önüne seren başarılı oyuncunun pozlarına beğeni yağıyor.
İşte Yüsra Geyik'in bazı Instagram pozları;
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