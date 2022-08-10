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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten iddialı ayna pozu!

10.08.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Yüsra Geyik, Instagram pozlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Sık sık cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, son olarak derin göğüs dekolteli ayna pozuyla gündeme geldi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten iddialı ayna pozu!

2006 yılından bu yana yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Yüsra Geyik, diziden geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken güzel oyuncu, son olarak derin göğüs dekolteli ayna pozuyla olay yarattı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA MEST ETTİ

32 yaşındaki güzel oyuncu Yüsra Geyik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kasıp kavurmaya devam ediyor.

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Son olarak derin göğüs dekolteli ayna pozunu takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, muhteşem fiziğiyle olay yarattı.

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Her paylaşımıyla güzelliğini gözler önüne seren başarılı oyuncunun pozlarına beğeni yağıyor.

Yeni Proje

İşte Yüsra Geyik'in bazı Instagram pozları;

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Instagram arka sokaklar
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