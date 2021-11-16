Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi! Ekranlara 'Camdaki Kız' ile geri dönen Yüsra Geyik'ten iddialı çorap paylaşımı

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Yüsra Geyik sezon finalinde uzun yıllardır yer aldığı diziye veda etmişti.

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü. Yüsra Geyik'in yeni dizisi Camdaki Kız oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan oyuncu, bu defa verdiği pozların altına Seda Sayan'ın unutulmaz 'çorap' yorumunu ekleyerek paylaştı.

SEDA SAYAN'IN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

Verdiği pozların altına "Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Ha sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin -beni ilgilendirmez- Ben çorap severim. Çorap mesafedir. #sedasayan" notunu düşen Yüşra Geyik, kısa sürece binlerce beğeni aldı.



