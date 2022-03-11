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  4. Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine silahlı saldırı düzenledi! Dehşet anları kamerada

Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine silahlı saldırı düzenledi! Dehşet anları kamerada

11.03.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Okan G., arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisi Çağatay K.'ye dehşeti yaşattı. Okan G., Çağatay K.'nin çalıştığı iş yerine 3 arkadaşıyla pompalı tüfekle ateş edip, otomobille kaçtı. Saldırı ve çevredeki panik anları, güvenlik kamerasına yansırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine silahlı saldırı düzenledi! Dehşet anları kamerada

Okan G., 5 ay önce motosiklet tamir atölyesinde çalışan Çağatay K.'nin kız arkadaşına arkadaşlık teklif etti. Okan G., teklifini kabul etmeyen kızı darbetti. Okan G., önceki gün de bu nedenle husumet beslediği Çağatay K.'ye, çalıştığı motosiklet tamir dükkanında saldırı düzenledi.

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Okan G., arkadaşları Muhammed K., Muhammed G. ve Eyüp B. ile plakasız otomobille iş yerine geldi. Önde yan koltukta oturan Muhammet K., camdan dışarı çıkardığı pompalı tüfekle dükkanın önünde duran Çağatay K.'ye ateş etti. Çağatay K., yara almadan kurtulurken, şüpheliler kaçtı.

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Saldırı anı ve çevrede yaşanan panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Muhammet K.'nin aracın camından pompalı ile ateş etmesi, bu sırada iş yerinin önünden geçenlerin panikle etrafa kaçmaları ve bir kişinin de atölyenin önünde duran motosikletlerin arkasına saklandığı görüldü. Görüntüde şüphelilerin kaçması da yer aldı.

Çağatay K.'nin şikayeti üzerine görüntüleri inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan 4 şüpheliyi Çankaya'da saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

DHA

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Ankara silahlı saldırı
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