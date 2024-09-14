Annesini öldürmesi için sevgilisini tetikçi olarak tuttu! 5 saat süre verdi: Cinayetin detayları ortaya çıktı

MYNET|DIŞ HABERLER 2024 yılının Nisan ayında 17 yaşındaki Kaitlyn Coones isimli genç bir kızın Ohio'nun Canton kentindeki bir koruyucu aile evinde yaşarken ortadan kaybolması onun kaçırıldığı şüphelerini de beraberinde getirdi. Çocuk istismarı suçundan aranan 33 yaşındaki Jonathan Jones adlı adamla birlikte olduğu düşünülen genç kızın bulunması için ülke genelinde bir arama başlatıldı. Mayıs ayında ikili Meksika sınırına yakın bir yerde bulundu.

KAYIP VAKASI CİNAYETE DÖNÜŞTÜ

Kayıp ikilinin bulunmasının ardından kayıp davası cinayet soruşturmasına dönüştü. Çünkü 17 yaşındaki Coones'in 53 yaşındaki biyolojik annesinin ilişkilerine müdahale etmesi nedeniyle sevgilisinden onu öldürmesini istediği ileri sürüldü. 17 yaşındaki genç kız sevgilisine annesi Nicole Jones'u öldürmesi için beş saatlik bir süre verdi. Ancak savcılar sevgilisinin cinsyet planını gerçekleştirmek konusunda başarısız olduğunu iddia ederek annesini kendisinin öldürmeye karar verdiğini öne sürdü.

DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Kaitlyn Coones'un 18 Nisan'da grup evinden kaybolmasının ardından Jonathan Jones tarafından yakındaki bir restorandan alınarak annesiyle birlikte yaşadığı eve götürüldüğü bildirildi. Coones annesinin anlamaması için pencereden gizlice eve girdi. Annesi mutfakta dururken elinde sopayla kadına saldırdı, ardından ise onu boğarak öldürdü.

Coones ve Jones, yerel bir mağazaya giderek evi temizlemek ve cesetten kurtulmak için bir branda ve çöp torbaları aldıklarını itiraf etti. Nicole Jones'un cesedini sarıp yakındaki bir apartman kompleksine götürdüler ve orada bir çöp konteynerine koydular ve sonunda çöplüğe götürüldü. Polis, cesedin asla bulunamayacağına inanıyor.