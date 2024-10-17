Donmuş nehirde delik açıp ölüme atladı! Dehşet verici görüntüler: Karısı son anları böyle kaydetti

MYNET|DIŞ HABERLER Donmuş bir gölde açılan deliğe atlayan 38 yaşındaki Alexander isimli adam hayatını kaybetti. Eşi ise kayıt altına aldığı anlarda kocasının ölümünü çekmiş oldu. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

"NE YAPACAĞIM BEN?"

Görüntüler Alexander'ın içinden atlayabileceği bir delik açmak için bir arkadaşının motorlu testere kullanmasıyla başladı. Delik hazırlanırken Alexander'ın karısı ona korkup korkmadığını sordu ve 38 yaşındaki adam da 'Korkmuyorum' cevabını verdi.

Mayosuyla açılan deliğe atlayan Alexander dışarı çıkmayınca eşi endişelendi.

Alexander'ın ortalıkta görünmediğini anlayan karısı, etrafındakilere dönerek, "Aman Tanrım, ne yapacağımı bilmiyorum. Kurtarıcıları çağırayım mı?" ifadelerini kullandı.

CANSIZ BEDENİ ERTESİ GÜN BULUNDU

Motorlu testereli adam, Alexander'ın nereye gittiğini görmek veya ona yardım etmek amacıyla buzda başka bir delik açmaya çalıştı ancak onun girişimi de başarılı olamadı. Alexander'ın cesedi ertesi gün kıyıdan yaklaşık 22 metre uzakta bulundu.