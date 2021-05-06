Armağan Çağlayan: "14 milyon abonenin %1'i bile Enes Batur'u merak etmez mi?"

Youtube’da milyonlarca abonesi olan Enes Batur, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan’ın Youtube üzerinden yayınladığı “Gör Beni” programına konuk oldu. 15 milyon takipçisi olan Enes Batur hakkında Çağlayan, “Enes Batur, benim programımda bir milyonu zor geçti.” Dedi. Candaş Tolga Işık ise, Enes Batur için “Yaptığı videoları anlamıyorum, bana sıkıcı geliyor.” İfadelerini kullandı.

“Enes Batur, 1 Milyonu zor geçti.”

Candaş Tolga Işık’ın sunduğu “Az Önce Konuştum” programının bu haftaki konuğu Armağan Çağlayan oldu. Programda özellikle sosyal medya ve Youtube hakkında çarpıcı açıklamalar da bulunan Çağlayan, Enes Batur hakkında da konuştu.

Işık’ın Youtube’da milyonlar izlenen kişilerin videolarını anlayamadığını ve çok sıkıcı bulduğunu ifade etmesi üzerine, Enes Batur’u örnek gösterdi.

Candaş Tolga Işık Enes Batur hakkında, “Herkese hitap eden videolarını bile anlamıyorum. Bana çok sıkıcı geliyor. Neden bu kadar çok abonesi var?” dedi. Armağan Çağlayan bu sorunun üzerine, “Çocuklara hitap ediyor. Hedef kitlesi sen değilsin.” Cevabını verdi.