Armağan Çağlayan: "14 milyon abonenin %1'i bile Enes Batur'u merak etmez mi?"

Youtube’da milyonlarca abonesi olan Enes Batur, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan’ın Youtube üzerinden yayınladığı “Gör Beni” programına konuk oldu. 15 milyon takipçisi olan Enes Batur hakkında Çağlayan, “Enes Batur, benim programımda bir milyonu zor geçti.” Dedi. Candaş Tolga Işık ise, Enes Batur için “Yaptığı videoları anlamıyorum, bana sıkıcı geliyor.” İfadelerini kullandı.
“Enes Batur, 1 Milyonu zor geçti.”
Candaş Tolga Işık’ın sunduğu “Az Önce Konuştum” programının bu haftaki konuğu Armağan Çağlayan oldu. Programda özellikle sosyal medya ve Youtube hakkında çarpıcı açıklamalar da bulunan Çağlayan, Enes Batur hakkında da konuştu.
Işık’ın Youtube’da milyonlar izlenen kişilerin videolarını anlayamadığını ve çok sıkıcı bulduğunu ifade etmesi üzerine, Enes Batur’u örnek gösterdi.
Candaş Tolga Işık Enes Batur hakkında, “Herkese hitap eden videolarını bile anlamıyorum. Bana çok sıkıcı geliyor. Neden bu kadar çok abonesi var?” dedi. Armağan Çağlayan bu sorunun üzerine, “Çocuklara hitap ediyor. Hedef kitlesi sen değilsin.” Cevabını verdi.
Geçtiğimiz günlerde, Armağan Çağlayan’ın kendi Youtube kanalından yaptığı “Gör Beni” programına Enes Batur katıldı. Çağlayan, “Enes Batur, şu anda Türkiye’de en çok aboneye sahip isimlerden biri. Ama benim programımda 1 milyon izlenmeyi bile geçemedi. 14 milyon abonenin yüzde 1’i bile, abone olduğu insanı merak etmez mi?” dedi.
Enes Batur, şu anda Youtube’da 15 Milyon aboneye sahip. Youtube’da çektiği videolar ile popüler olan Batur, daha sonra birkaç şarkı ve film de çekti.
Geçtiğimiz günlerde, fenomen Danla Bilic ile de problem yaşayan Enes Batur, Batuhan Anar’ın kanalına konuk oldu. Batur, Danla Bilic’in Youtube’daki abone sayısını gizlemesi hakkında “Komikmiş, abonesi az herhalde" dedi. Bunu duyan Bilic de Instagram hesabının hikaye bölümünden Batur'un fotoğrafını üzerine çarpı atarak paylaştı. Ancak sosyal medya fenomeni, bu paylaşımı daha sonra sildi.
Ardından fenomen isimle ilgili tweet de atan Danla Bilic, "Enes, seni aylar belki yıllar önce her yerden engelledim. Bırak peşimi" ifadelerini kullandı.
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