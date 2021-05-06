MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Armağan Çağlayan: "14 milyon abonenin %1'i bile Enes Batur'u merak etmez mi?"

Armağan Çağlayan: "14 milyon abonenin %1'i bile Enes Batur'u merak etmez mi?"

06.05.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Candaş Tolga Işık’ın sunduğu “Az Önce Konuştum” programına konuk olan Armağan Çağlayan, sosyal medya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Işık’ın sorularını yanıtlayan Çağlayan, Youtube kanalı üzerinden yaptığı “Gör Beni” programından para kazanmadığını ve daha yeni reklam iş birliği aldığını ifade etti. Armağan Çağlayan’ın Youtuber Enes Batur hakkında söyledikleri ise gündeme düştü.

Armağan Çağlayan: "14 milyon abonenin %1'i bile Enes Batur'u merak etmez mi?"

Youtube’da milyonlarca abonesi olan Enes Batur, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan’ın Youtube üzerinden yayınladığı “Gör Beni” programına konuk oldu. 15 milyon takipçisi olan Enes Batur hakkında Çağlayan, “Enes Batur, benim programımda bir milyonu zor geçti.” Dedi. Candaş Tolga Işık ise, Enes Batur için “Yaptığı videoları anlamıyorum, bana sıkıcı geliyor.” İfadelerini kullandı.

“Enes Batur, 1 Milyonu zor geçti.”
Candaş Tolga Işık’ın sunduğu “Az Önce Konuştum” programının bu haftaki konuğu Armağan Çağlayan oldu. Programda özellikle sosyal medya ve Youtube hakkında çarpıcı açıklamalar da bulunan Çağlayan, Enes Batur hakkında da konuştu.

Işık’ın Youtube’da milyonlar izlenen kişilerin videolarını anlayamadığını ve çok sıkıcı bulduğunu ifade etmesi üzerine, Enes Batur’u örnek gösterdi.

2

Candaş Tolga Işık Enes Batur hakkında, “Herkese hitap eden videolarını bile anlamıyorum. Bana çok sıkıcı geliyor. Neden bu kadar çok abonesi var?” dedi. Armağan Çağlayan bu sorunun üzerine, “Çocuklara hitap ediyor. Hedef kitlesi sen değilsin.” Cevabını verdi.

Geçtiğimiz günlerde, Armağan Çağlayan’ın kendi Youtube kanalından yaptığı “Gör Beni” programına Enes Batur katıldı. Çağlayan, “Enes Batur, şu anda Türkiye’de en çok aboneye sahip isimlerden biri. Ama benim programımda 1 milyon izlenmeyi bile geçemedi. 14 milyon abonenin yüzde 1’i bile, abone olduğu insanı merak etmez mi?” dedi.

enes batur

Enes Batur, şu anda Youtube’da 15 Milyon aboneye sahip. Youtube’da çektiği videolar ile popüler olan Batur, daha sonra birkaç şarkı ve film de çekti.

danla bilic

Geçtiğimiz günlerde, fenomen Danla Bilic ile de problem yaşayan Enes Batur, Batuhan Anar’ın kanalına konuk oldu. Batur, Danla Bilic’in Youtube’daki abone sayısını gizlemesi hakkında “Komikmiş, abonesi az herhalde" dedi. Bunu duyan Bilic de Instagram hesabının hikaye bölümünden Batur'un fotoğrafını üzerine çarpı atarak paylaştı. Ancak sosyal medya fenomeni, bu paylaşımı daha sonra sildi.

1

Ardından fenomen isimle ilgili tweet de atan Danla Bilic, "Enes, seni aylar belki yıllar önce her yerden engelledim. Bırak peşimi" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Beklenen fotoğraf geldi! Görenleri güldürdüBeklenen fotoğraf geldi! Görenleri güldürdü
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
youtube Armağan Çağlayan Danla Bilic Enes Batur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Böylesi filmlerde olur! 100 kilometre boyunca...

Böylesi filmlerde olur! 100 kilometre boyunca...

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rum yönetimi büyük bir operasyon başlattı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rum yönetimi büyük bir operasyon başlattı

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Eve girmesini söyleyen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Eve girmesini söyleyen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Olaylı pozlarına bir yenisini daha ekledi

Olaylı pozlarına bir yenisini daha ekledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cinsel yönelimiyle ilgili her detayı anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

Cinsel yönelimiyle ilgili her detayı anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

Uğur Güneş'ten beklenmeyen değişim!

Uğur Güneş'ten beklenmeyen değişim!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.