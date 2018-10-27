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Artvin'de "Efkar Tepesi 15 Temmuz Şehitler Parkı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 17:28 | Son Güncelleme

Vali Ömer Doğanay: - "Burası ilçemizin sembolü olacak bir yer. Kardeş olmanın sonucunu Şavşat bu güzel tesisle gördü"

ARTVİN (AA) - Artvin'in sakin şehir unvanına sahip Şavşat ilçesinde, Konya Selçuklu Belediyesince yaptırılan "Efkar Tepesi 15 Temmuz Şehitler Parkı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Konya Selçuklu Belediyesince, kardeş şehir ilişkileri kapsamında 2 hektar alan üzerine 1 milyon 300 bin lira maliyetle yaptırılan park, yaklaşık iki yılda tamamlandı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, parkın açılışında yaptığı konuşmada, Selçuklu Belediyesinin doğa cenneti ilçeye anlamlı bir eser kazandırmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Parkın adının da çok manidar olduğuna dikkati çeken Doğanay, şunları kaydetti:

"Efkar Tepesi 15 Temmuz Şehitler Parkı bu ilçe için önemli bir kazanım. İsmi de çok manidar. Hem 'Efkar Tepesi' hem de '15 Temmuz Şehitler Tepesi'. Burası ilçemizin sembolü olacak bir yer. Kardeş olmanın sonucunu Şavşat bu güzel tesisle gördü. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın."

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta da burasının ilçenin en güzel yerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Doyumsuz doğa manzarası sunan bu noktada böyle bir tesis yapılması, buranın güzelliğine değer katmıştır. Şavşat, İsviçre gibi, Alpler gibi hatta oralardan daha da zengin ve güzel bitki örtüsü olan, tabiat güzelliği açısından Türkiye'de, hatta dünyada emsali olmayan bir yer. Şavşat'ın bu güzelliğine böyle bir eser kazandıranlara teşekkür ediyorum." dedi.

Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk de sosyal hayatı canlandıracak projeleri hayata geçirdiklerini anlatarak, bu kapsamda yapılan "Efkar Tepesi 15 Temmuz Şehitler Parkı"nı önemsediklerini belirtti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise anlamlı ve güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Şavşat'ın doğası, tabiatı görülmeye değer. Buraya bir nebze de olsa katkımızın olması en büyük mutluluğumuz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Doğanay, Pekyatırmacı'ya katkılarından dolayı plaket verdi.

Doğanay ile diğer katılımcılar, daha sonra kurdele keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Pekyatırmacı Artvin Konya Selçuklu Belediyesi Şavşat

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