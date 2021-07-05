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Arzu Film yıllar sonra paylaştı!' Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminde 'Hayta İsmail'in hikâyesi!

05.07.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Şener Şen, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ahmet Arıman ve Ahmet Sezerel'in rol aldığı, 1977 yapımı 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminde, 'Hayta İsmail' karakterinin askerden izne geldiği sahnenin ilginç hikayesi yıllar sonra ortaya çıktı.

Arzu Film yıllar sonra paylaştı!' Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminde 'Hayta İsmail'in hikâyesi!

Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminin yapım şirketi, 111 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasında nostaljik bir paylaşıma imza attı.

Arzu Film'e ait özel fotoğrafların paylaşıldığı sosyal medya hesabında, 'Hayta İsmail' karakterinin ziyarete geldiği gün sette yaşanan süreç şöyle anlatıldı:

"Zor iştir bir senaryoya doğaçlama şeyler eklemek. Anlık kararlar ve görüşler gerektirir. Dolayısı ile dramatik yapıyı bozmadan, genel akışı bozmadan filme katkı yapacak müdahaleler her zaman riskte taşır ama yapılabilen, örneklerini sıklıkla gördüğümüz uygulamalardır bunlar.

AHMET ARIMAN ASKERDEN ZİYARETE GELMİŞTİ

Gerçek askerdi Ahmet Arıman. Ziyarete gelmişti sete. Senaryoda olmayan sahneler eklendi. Arkadaşlarıyla geçirdiği süreç, ayrılırlarken verdiği mesaj belki de filmin draması ve önermesi adına en güzel bölümleri oluşturdu.

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Genelde senaristler, senaryolarını teslim ettikten sonra nedense yapımcı ve yönetmenler pek görmek istemezler senaristleri sette. En azından eskiden böyle durum söz konusuydu diyeceğiz ama hala günümüzde bile bunun çok örneğine şahit olabiliyoruz maalesef.

Senaryonun önemine inanan, altına imza atmasa bile senaryo konusunda hem çok hassas hem de çok hakim bir yönetmen olmasına rağmen Ertem Eğilmez, filmin son aşamasına kadar tüm ekibi bir arada tutmayı seven bir yönetmendi.

Ekran Alıntısı

Kafa kafaya gelindi, Ahmet Arıman'ın ziyareti değerlendirildi ve bu eklemeler çok kısa içinde uygulamaya konuldu ve iki günlük bir süreç içinde tüm sahneleri çekildi.

Bu bilinen bir şeydi zaten ama sinemayı seven dostlara, arkadaşlara , bir projeye çekim döneminde en doğru müdahalelerden biri olduğu gerekçesi ile örnek oluşturması adına bir kere daha paylaşmak istedik. Sevgi ve saygılarımızla."

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Kemal Sunal
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