MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arzu Sabancı'nın nostalji paylaşımı olay oldu! Görenler aynı şey söyledi! ''Hacı babasının kopyası''

Arzu Sabancı'nın nostalji paylaşımı olay oldu! Görenler aynı şey söyledi! ''Hacı babasının kopyası''

27.07.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1986 yılında evlenen Arzu-Ömer Sabancı çifti, evliliklerinin 37. yılını kutladı. Arzu Sabancı eşiyle eski fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak 'Şükür' notunu düştü. Ünlü çiftin gençlik halleri sosyal medyada beğeni toplarken Ömer Sabancı'yı gören herkes ''Hacı babasının kopyası'' yorumunu yaptı.

Mutlulukları parmakla gösterilen Arzu-Ömer Sabancı çifti 37. evlilik yıldönümlerini kutladı. Cemiyet hayatının ünlü çiftlerinden Sabancılar'ın yıldönümü kutlaması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Gençlik yıllarından fotoğraflarıyla nostaljik bir paylaşım yapan Arzu Sabancı adeta aşk tazeledi. Arzu Sabancı eşiyle ilk tanıştıkları bir kareyi paylaşarak; 'İlk tanıştığımızda ben 20 Ömer 25 yaşındaydı. O gün bugündür çok şükür' notunu düştü.

1 arzu

Arzu Sabancı'nın nostaljik paylaşımını görenler çok şaşırdı. Ömer Sabancı'nın gençlik hali Hacı Sabancıya benzetildi.

2 arzu

Sosyal medyada o fotoğrafa ''Hacı babasının kopyası'', ''Hacı aynı babası'' gibi yorumlar yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni yaşta iç çamaşırlı pozlar! Fit görünümünün sırrı...Yeni yaşta iç çamaşırlı pozlar! Fit görünümünün sırrı...
Yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı Bodrum'da ortaya çıktı! Son hali dikkat çektiYurt dışında yaşayan Aysun Kayacı Bodrum'da ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti
İki başrol oyuncusu yeniden bir arada! Çok ünlü dizide...İki başrol oyuncusu yeniden bir arada! Çok ünlü dizide...
Anahtar Kelimeler:
Hacı Sabancı Arzu Sabancı ömer sabancı evlilik yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

Yeni sevgilisiyle kaçmak için eski sevgilisini öldürdü! ‘Kobra’ detayı...

Yeni sevgilisiyle kaçmak için eski sevgilisini öldürdü! ‘Kobra’ detayı...

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Günün Videosu

'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.