Arzu Sabancı'nın nostalji paylaşımı olay oldu! Görenler aynı şey söyledi! ''Hacı babasının kopyası''

Mutlulukları parmakla gösterilen Arzu-Ömer Sabancı çifti 37. evlilik yıldönümlerini kutladı. Cemiyet hayatının ünlü çiftlerinden Sabancılar'ın yıldönümü kutlaması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Gençlik yıllarından fotoğraflarıyla nostaljik bir paylaşım yapan Arzu Sabancı adeta aşk tazeledi. Arzu Sabancı eşiyle ilk tanıştıkları bir kareyi paylaşarak; 'İlk tanıştığımızda ben 20 Ömer 25 yaşındaydı. O gün bugündür çok şükür' notunu düştü.

Arzu Sabancı'nın nostaljik paylaşımını görenler çok şaşırdı. Ömer Sabancı'nın gençlik hali Hacı Sabancıya benzetildi.

Sosyal medyada o fotoğrafa ''Hacı babasının kopyası'', ''Hacı aynı babası'' gibi yorumlar yapıldı.



