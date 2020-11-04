Asfaltın sportifi: Yeni Volkswagen Golf R tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Volkswagen Golf, sekizinci nesile ulaştı ve Alman üretici sekizinci nesil Volkswagen Golf'ü geçtiğimiz dönemde kamuoyunun beğenisine sundu. Golf'ün farklı versiyonlarını sırayla tanıtan Volkswagen şimdi ise ailenin en sportif üyesinin üzerindeki örtüyü kaldırdı; O model Volkswagen Golf R.
Yeni Volkswagen Golf R, dikkat çekici unsurlar barındırıyor. Her R ailesinde olduğu gibi otomobilin özel tamponu bizleri selamlıyor. Volkswagen Golf R'ın farları da ızgaradaki uzun LED ile birlikte birbirine bağlanmış durumda. Bunun dışında otomobilin arka tarafında çift çıkışlı egzoz sisteminin bulunduğu göze çarpıyor. Bu da R ailesinin getirdiği donanımlardan sadece biri. Burada Volkswagen tüketicilere egzoz opsiyonu da sunuyor.
Golf R'nın kaputunun altında 2.0 TSI motor bulunuyor. Bu motor 320 beygir güç ve 420 Nm tork sunabiliyor. 4Motion sistemiyle birlikte motor dört tekere de güç iletebilen motor 6 ileri manuel şanzıman ile ya da 7 ileri DSG şanzıman ile eşleştiriliyor. Yeni Golf R, sürücüsüne koşullara göre seçebileceği Comfort, Sport, Race ve Individual olmak üzere 4 farklı mod sunuyor. Yarış modunda bir sürpriz olarak Drift modu da yer alıyor.
Yeni Golf R'ın kokpiti, sekizinci nesil Golf ile benzerlik gösteriyor. Burada Volkswagen'in dijital gösterge paneli ve 10 inç büyüklüğünde bilgi ve eğlence sistemi bizleri karşılıyor. Dijital gösterge paneli otomobilin modlarına göre temasını değiştirebiliyor. Tabi beklenildiği gibi vites kulakçıkları da direksiyonun hemen üzerindeki yerini alıyor.
Volkswagen'in açıklamasına göre yeni Volkswagen Golf R'ın ön satışları Almanya ve Avrupa'da 5 Kasım'da başlayacak. Henüz fiyat bilgisi ise paylaşılmış değil.