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Asgari ücretle çalışıyordu, bir anda hayatı değişti! 20 liralık Kazı Kazan'dan 1 milyon TL çıktı

19.10.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da bir mağazada asgari ücretle çalışan 32 yaşındaki işçi, 20 TL'ye aldığı Kazı Kazan kuponuyla 1 milyon TL ikramiye kazandı. Talihli işçinin 1 ay önce evlendiği ve borçları olduğu öğrenildi. Kuponu satan bayi, "İhtiyacı olan biriydi. ikramiyenin çıkmış olmasına biz de sevindik" dedi.

Asgari ücretle çalışıyordu, bir anda hayatı değişti! 20 liralık Kazı Kazan'dan 1 milyon TL çıktı

Malatya'nın Hamidiye Mahallesi'nde bir giyim mağazasında asgari ücretle çalışan ve 1 ay önce evlendiği öğrenilen kişi, 17 Ekim'de iş yerinin olduğu bölgedeki bayiden 20 TL vererek, '20'ye Katla' adı verilen Kazı Kazan kuponunu aldı.

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Kuponu kontrol eden talihli, 1 milyon TL'lik ikramiyenin kendisine çıktığını fark etti. Talihli daha sonra teyit için bayiye gitti. Bayi işletmecisi Can Ulaş Yaylagül, ikramiyenin kendisine çıktığını doğruladı.

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Can Ulaş Yaylagül, "1 milyon TL ikramiye çıkan müşterimizi tebrik ederiz. Müşterimiz asgari ücret ile çalışan bir işçiydi. Geçen ay evlenmişti ve borcu vardı. 'Ağabey, çok sevindim' dedi. Arada gelip, Kazı Kazan oynuyordu. İhtiyacı olan biriydi; ikramiyenin çıkmış olmasına biz de sevindik" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Kazı Kazan ikramiye
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