Ashley Roberts beyaz elbisesiyle zor anlar yaşadı! Frikik vermemek için...

Ashley Roberts, 2024 BRIT Ödülleri'nde boy gösterdi. Beyaz elbisesiyle dikkat çeken güzel sunucu tek bir yüzük dışında hiçbir mücevher takmadı ve görünümünü düşük topuklu şeffaf ayakkabılarla tamamladı.

Güzel isim beyaz elbisesiyle poz vermek isterken zor anlar yaşadı.

Pussycat Dolls müzik grubunun eski üyelerinden biri olan Ashley Roberts, beyaz kesik detaylı askılı elbisesini, oldukça yüksek bir yırtmaçla aşağı çekmekte zorlandı.



Ashley Roberts poz vermek için kamera önüne geçtiğinde eteğini düzeltmeye çalışırken epey zorlandı ve frikik vermemek için de büyük çaba sarf etti.





