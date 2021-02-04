MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ashton Kutcher'dan eşi Mila Kunis'e: Porno izliyor sandım meğer Bridgerton'mış

Ashton Kutcher'dan eşi Mila Kunis'e: Porno izliyor sandım meğer Bridgerton'mış

04.02.2021 09:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ashton Kutcher'dan eşi Mila Kunis'e: Porno izliyor sandım meğer Bridgerton'mış

Netflix'in yeni dizisi Bridgerton, seks sahneleriyle gündemden düşmüyor. Ashton Kutcher da diziyle ilgili bir açıklama yaptı ve eşi Mila Kunis'e söylediği sözlerle olay oldu.

Netflix, Bridgerton'ın seks sahnelerini porno sitelerinden kaldırmaya çalışıyor. O sırada dizinin bu cesur sahneleriyle ilgili yeni haberler gündemde yer alıyor.

Ünlü Hollywood yıldızı Ashton Kutcher eşi Mila Kunis'in kendisini Netflix'in sevilen dizisi Bridgerton'la aldattığını söyledi. Çift salı "TODAY with Hoda and Jenna" isimli programa katıldı ve 37 yaşındaki Kunis meşhur diziye tutulduğunu itiraf etti. Kunis birkaç bölümü arka arkaya izlemek için pazartesi geç saatlere kadar uyumadığını ve Kutcher'ın kendisini yakaladığını söyledi.

Bridgerton'ın yıldızından 'orgazm' itirafı! Herkesi şaşırttıBridgerton'ın yıldızından 'orgazm' itirafı! Herkesi şaşırttı

Independent Türkçe'nin haberine göre Kunis programda şu ifadeleri kullandı: Şu an 5. bölümdeyim, diziyi izleyen herkes 5. bölümde neler olduğunu biliyor. Dün gece yarısına kadar ayaktaydım. 'Bu dizide neler oluyor?' diye düşünüyordum.

Oyuncu bir noktada Kutcher'ın uyandığını ve kendisini diziye kaptırmış biçimde bulduğunu söyledi.

'PORNO MU İZLİYORSUN?'

Güzel isim açıklamasında "Ölü gibi uyuyordu, 5. bölümün zirve noktasında uyandı ve bu fazla bir bilgi ama 'Porno mu izliyorsun?' diye sordu. Kafası karışmıştı" dedi.

SPL5059383_002

Kutcher, bahsi geçen sahnenin uyanmak için rahatsız edici bir sahne olduğunu söyledi ve açıklamasına şöyle devam etti: "Gecenin bir yarısı izliyordu ve ne olduğunu bilmiyordum. 'Yatakta bir başkası mı var?' diye düşündüm. Korkunçtu."

Kutcher ayrıca programda eşine şaka yollu, "Beni bu diziyle aldatıyorsun" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
Survivor'dan elendikten sonra itiraf etti!Survivor'dan elendikten sonra itiraf etti!
Yılbaşı programına konuk olunca merak edildiYılbaşı programına konuk olunca merak edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Dönüşü muhteşem oldu

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Dönüşü muhteşem oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Usta oyuncudan acı haber!

Usta oyuncudan acı haber!

Diğer Haberler

Estetikle gündemde olan Şeyma Subaşı'dan cesur poz! 'Tamamen seninim'

Sevgilisiyle cesur poz! 'Tamamen seninim'

Burcu Özberk Clubhouse'ta itiraf etti! 'Evlenmeden...'

Bomba itiraf! 'Evlenmeden...'

Duygu Özaslan yine reklam yapmaya çalıştı yine dalga konusu oldu

Yine reklam yüzünden dalga konusu oldu

Şükran Ovalı makyajla bambaşka birine dönüştü! Yeni imajıyla şaşırttı!

Şükran Ovalı bambaşka birine dönüştü! Yeni imajıyla şaşırttı!

Survivor'dan elenen Duygu Serap Salman: Herkes birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyor

Survivor'dan elendikten sonra itiraf etti!

Kanal D'nin yeni programı Yüzleşme ne zaman başlıyor? Yüzleşme nasıl bir program?

Kanal D'nin yeni programı Yüzleşme ne zaman başlıyor? Yüzleşme nasıl bir program?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.