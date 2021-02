Ashton Kutcher'dan eşi Mila Kunis'e: Porno izliyor sandım meğer Bridgerton'mış

Netflix, Bridgerton'ın seks sahnelerini porno sitelerinden kaldırmaya çalışıyor. O sırada dizinin bu cesur sahneleriyle ilgili yeni haberler gündemde yer alıyor.

Ünlü Hollywood yıldızı Ashton Kutcher eşi Mila Kunis'in kendisini Netflix'in sevilen dizisi Bridgerton'la aldattığını söyledi. Çift salı "TODAY with Hoda and Jenna" isimli programa katıldı ve 37 yaşındaki Kunis meşhur diziye tutulduğunu itiraf etti. Kunis birkaç bölümü arka arkaya izlemek için pazartesi geç saatlere kadar uyumadığını ve Kutcher'ın kendisini yakaladığını söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre Kunis programda şu ifadeleri kullandı: Şu an 5. bölümdeyim, diziyi izleyen herkes 5. bölümde neler olduğunu biliyor. Dün gece yarısına kadar ayaktaydım. 'Bu dizide neler oluyor?' diye düşünüyordum.

Oyuncu bir noktada Kutcher'ın uyandığını ve kendisini diziye kaptırmış biçimde bulduğunu söyledi.

'PORNO MU İZLİYORSUN?'

Güzel isim açıklamasında "Ölü gibi uyuyordu, 5. bölümün zirve noktasında uyandı ve bu fazla bir bilgi ama 'Porno mu izliyorsun?' diye sordu. Kafası karışmıştı" dedi.