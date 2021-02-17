Aşı randevusu alma 2021... MHRS T.C. ya da e-devlet ile hastane randevusu alma! Aşıla ve e-Nabız aşı başvurusu nasıl yapılır?

E-nabız-e devlet-MHRS giriş nasıl yapılır sorusu aşı işlemi başladıktan sonra gündem oldu. Binlerce vatandaş aşı olmak için açıklanan aşı sırasında bilgilerini araştırmaya başladı. İlk etapta 3 milyon doz aşı yapılacak ve 28 gün sonra ikinci doza geçilecek. İlk aşı yapılacak meslek grubu olarak da sağlık personelleri açıklandı. Geriye kalan 760 bin 228 doz aşının ise toplam 380 bin 114 kronik rahatsızlığı bulunan kritik durumda olan 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak. Bu süreçte aşı olmak isteyen vatandaşlar aşı randevusu nasıl alınır araştırması yapıyor.
Peki E Devlet MHRS e-Nabız ile randevu aşı başvurusu nasıl yapılır? E nabız ve MHRS aşı randevusu nasıl alınır?
MHRS üzerinden randevu alma sistemine geçiş yapalı uzun yıllar olmasına rağmen hala oldukça sık bir şekilde, MHRS'den nasıl randevu alınır sorusu soruluyor. Aile hekimine gitmek isteyen ya da hastanede muayene olmak isteyen vatandaşlar da MHRS'den randevu almak zorunda. Peki MHRS üzerinden randevu alırken nelere dikkat edilmeli, MHRS aile hekimi ve hastane randevu alma işlemleri nasıl oluyor? Aynı zamanda ALO 182'yi arayarak da MHRS randevusu alınabiliyor. Bunun dışında e-Devlet üzerinden de MHRS sistemine giriş yapılarak randeu alınabiliyor. Peki ALO 182'yi randevu için aramak şart mı? İnternet üzerinden online kayıt olarak https://www.hastanerandevu.gov.tr ' den hastane randevusu alınıyor. İşte Sağlık bakanlığı MErkezi Hekim Randevu Sistemi için diğer detaylar...
MHRS'den randevu olmak için öncelikle MHRS sitemine kayıt olmak gerekir. MHRS kaydı nasıl yapılır? https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresine giriş yapıldığında "Randevu al" bölümüne tıklayarak "Yeni Üye" bölümünden bir şifre oluşturarak MHRS sistemine kayıt olmanız mümkün.
Kayıt işlemini yukarıda belirtilen linkler dışında MHRS uygulamasını destekleyen telefonunuza indirdiğinizde de kayıt yapılıyor. MHRS Mobil uygulamasını indirdikten sonra "Yeni Üye" bölümüne giriş yaparak bir şifre oluşturup kayıt olabiliyorsunuz.
MHRS'ye üyelik yaparken verdiğiniz bilgiler doğru olmalı ve bu bilgilerin Nüfus Müdürlüğü'nde olan bilgilerle eşleşmesi gerekir. Eğer yanlış bilgiler olursa kayıt işlemi başarılı olmaz.
MHRS'den üç farklı kanaldan randevu alınabiliyor. ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr / https://www.mhrs.gov.tr) ve telefonunuza indirdiğiniz MHRS mobil uygulaması ile MHRS'den randevu alabilirsiniz.
Eğer internet üzerinden randevu almayı bilmiyorsanız ALO 182 hattından operatörlere ulaşarak, hasta ve yer bilgilerinizi paylaştığınızda MHRS sisteminden randevu oluşturulacaktır.
İnternetten MHRS randevusu almak için eğer üyelik kaydı yapmadıysanız giriş yaparak, "Randevu Al" kısmına tıkladıktan sonra karşınıza "Üye Ol" seçeneği çıkacak, buraya tıklayarak doğru bilgilerinizi eklemek şartıyla üyeliğiniz aktifleşecektir.
Eğer önceden üyelik yaptıysanız, T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapıktan sonra, gitmek istediğiniz hastanenin adını, doktorun bilgilerini ve saati seçerek işlem yapabilirsiniz.
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi üzerinden aşı randevusu almak için giriş yapın.
E-Devlet butonu ile üyelik yapmadıysanız üyelik yapın.
Başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini işaretleyiniz.
"Genel Arama" seçeneğini seçiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini tıklayınız.
Daha sonra karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.
Coronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
Koronavirüs aşıları 4 aşamada yapılacak, önce sağlık çalışanları aşılanacak.
Birinci aşamada 65 yaş üzeri, ikinci aşamada ise polis, asker, öğretmen, zabıa ve yargı çalışanları aşılanacak.
Üçüncü aşamada ise 18-49 arasındaki kronik hastalar, dördüncü aşamada da zamanında aşı yaptırmayan aşılanacak.
MHRS'den alınan randevunun saat ve diğer detaylarını görüntüleyebilmek için
https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al kısmından giriş yaparak tekrar bilgilerinizi girerek işlem yapın. Ekranda çıkan kategorilerin başlığında "Randevu Geçmişi" kısmına giriş yaptığınızda aldığınız randevunun detaylarını görebileceksiniz.
Aynı işlemi telefondan da yapabilirsiniz. Telefondan kullandığınız uygulamasa "Randevu Geçmişi" ekranına giriş yaparak randevunuzu görüntüleyebilirsiniz.
ALO 182 çağrı merkezini arayarak da geçmiş randevuları öğrenmek mümkün. Çağrı merkezi size randevu hakkında bilgi vermeden önce güvenlik teyidi almak için birkaç soru soracaktır. Bu sorulara doğru cevap verdiğinizde çağrı merkezinden de randevularınızı öğrenebilirsiniz.
Eğer aldığınız bir MHRS randevusunu iptal etmek istiyorsanız bunu mutlaka gerçekleştirmenizi öneririz. Diğer vatandaşların sağlığı söz konusu olduğu için bu konuda hassasiyet oldukça önemli. MHRS randevu iptali
https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresine giriş yapılarak, randevu al bölümünden, T.C. kimlik bilgileri ve şifreniz ile giriş yapıp ardından çıkan ekranda üst kısımda bulunan "Randevu Geçmişi" bölümüne giriş yapın. Burada aldığınız randevuların hepsi yer alacaktır. İptal etmek istediğiniz MHRS randevularını seçip, "İptal Et" butonuna basmanız yeterli olacaktır.
MHRS randevu iptali ALO 182 üzerinden de yapılmaktadır. ALO 182'yi aradığınızda sorulacak bazı güvenlik sorularına doğru cevap verdiğinizde talep ettiğiniz randevu iptal işlemi gerçekleşecektir.
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