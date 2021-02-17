Aşı onam formu alma 2021... Covid-19 aşı onam formu nasıl alınır? Aşı onam formu nedir?

Çin aşısının yapılmaya başlanmasının ardından aşılama işlemi yapılan vatandaşlara aşı onam formu imzalatılıyor. Aşı onam formu ne demek, aşı onam formu nasıl alınıyor araştırması yapan vatandaşlara bu formun aşılama yapılırken imzalamak gerektiğini paylaşalım.Aşı onam formu aşılama öncesinde; sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, emniyet mensupları, öğretmenler, huzurevi çalışanlarına yapılacak.

AŞI ONAM FORMU NEDİR?

ONAM, çalışan ve hastanın güvenliğinde, hasta ile paylaşımın artması, hasta ile sorumluluklarının paylaşımının artması - hasta ve çalışan güvenliğinin hukuki boyutunun yasal süreçler doğrultusunda gelişmesi ve hasta ile iletişimin güçlenmesi, için hastanın bilgilendirmesi ve rızasının alınmasıdır.

Hastanın hastalığı hakkında bilgilendirilmesi hasta ve yakınına doktoru tarafından yapılır. Hastaya ya da yakınına; kendisi ile ilgili tıbbi gerçekler, önerilen tıbbi girişimler, her bir girişimin olası riskleri, yararları ve seçenekleri, tedavi olmaması durumunda gelişebilecek olaylar, tanı, sonuç ve tedavisinin gidişatları doktoru tarafından hastanın anlayabileceği düzeyde anlatılır.