Aşılamada ikinci aşama! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı

Türkiye'de aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımı bugün başladı. "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor. 833 bini aşkın sağlık çalışanına koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.

BUGÜN BAŞLADI

Yakında 1 milyona ulaşacak aşılamada bugünden itibaren yeni aşılama grubu başladı.

Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanması ile 90 yaş ve üzerindeki kişilerin de aşı programı bugün başladı.

HAFTA SONUNA KADAR BİTMESİ PLANLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle aşılama takvimi ve stratejisine ilişkin video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca, tüm illerde huzurevi ve bakımevlerinde aşılamanın hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Hafta sonuna kadar huzurevi ve bakımevlerinde yaşanların aşılanmasının tamamlanmasına gayret edelim mesajını verdi.

90 YAŞ VE ÜZERİNE EVDE AŞI YAPILACAK

Bakan Koca ayrıca, 90 yaş ve üzerindeki vatandaşların da bugünden itibaren aşılanmaya başlanacağını açıklamıştı. Bu kişilerin evlerinde aşılanması organize edilecek.

Öte yandan Bakan Koca, 90 yaşındaki bireylerin de aşılanmasının hafta sonuna kadar tamamlanmasını il sağlık müdürlerine iletti.

