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Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu? Adım adım normalleşme

19.01.2021 08:56 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu? Adım adım normalleşme

Koronavirüs vakalarının gerilemesi ve aşı çalışmalarında ikinci aşamaya geçilmesiyle kısıtlamaların da yavaş yavaş kalkması gündeme geldi. Uzmanlar normalleşme için 15 Mart'ı işaret ederken ,hafta içi sokağa çıkma yasağının başlangıç saatinin 21.00'dan 23.00'a çekilebileceği belirtiliyor. Hafta sonu ise sokağa çıkma yasağı sadece gündüz uygulanabilir.

Türkiye koronavirüsle mücadelesini kararlıkla sürdürüyor. Alınan kısıtlama kararlarıyla vakalar gerilerken aşılama çalışmaları da hızlandı.

AŞILAMADA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamayla aşılamada ikinci aşamaya bugün itibariyle geçildiğini duyurdu.

Bakan Koca, açıklamasında "Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program başlıyor." ifadelerini kullandı.

KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Aşılama çalışmalarının hızlanması ve vaka sayılarının gerileme başlamasıyla "KIsıtlamalar ne zaman gevşeyecek, kalkacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtı merak ediliyor.

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NORMALLEŞME İÇİN TARİH 15 MART

Uzmanlar adım adım normalleşme için 15 Mart'ı işaret ederken, olumlu sonuçların devam etmesi halinde bu tarihten sonra yüz yüze eğitim başlayabileceği ve restoranların ve kafelerin açılabileceğini söylüyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATİ DEĞİŞİYOR MU?

Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Nuray Babacan imzalı habere göre ise mart ayının ortası itibariyle hafta içi sokağa çıkma yasağının başlangıç saati 21.00'dan 23.00'a çekilebilir. Hafta sonu ise sokağa çıkma yasağı sadece gündüz uygulanabilir.

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