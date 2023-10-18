Aşırı doz cinsel gücü arttırcı ilaçla hastanelik oldu! Üç gün boyunca ereksiyon ve dayanılmaz acı yaşadı...Doktorlar bile şoke oldu

Brezilya'nın Paraiba eyaletindeli bir hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki ismi açıklanmayan adam aşırı doz viagra tüketimi nedeniyle hastanelik oldu. Üç gün boyunca ereksiyon yaşayan adam cinsel organında hissettiği dayanılmaz acı nedeniyle hastaneye başvurmak zorunda kaldı. Yaşadığı acı nedeniyle yürüyemeyen adam tekerlekli sandalyeyle tedavi altına alınacağı bölgeye götürüldü.

"BUNUN BİR SONUCUDUR"

Ürolog Dr. Andre Brasileiro aşırı doz tüketimden kaçınılması gerektiğini dile getirerek, "Tüm ilaçlardaki gibi tıbbi rehberlik altında kullanılması gerekir. Kendi kendine ilaç tedavisi halk arasında yaygın bir alışkanlıktır ve bu gibi durumlar bunun bir sonucudur" ifadelerini kullandı.