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    4. Dehşeti üst üste yaşadı! 10 yaşındaki kız bıçaklanarak öldürülmeden önce hırsız tarafından tecavüze uğradı

    Dehşeti üst üste yaşadı! 10 yaşındaki kız bıçaklanarak öldürülmeden önce hırsız tarafından tecavüze uğradı

    06.09.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Almanya’da yaşanan bir olay kısa sürede ülke gündemine yerleşmeyi başardı. İsmi açıklanmayan 10 yaşındaki bir kız çocuğa bakımevindeki yan odasında kalan 11 yaşındaki bir erkek çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Küçük kızın odasında ölü bulunmasından saatler önce bir hırsızın tecavüzüne uğradığı belirtildi.

    Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Wunsiedel bölgesinde bir çocuk bakımevinde dehşet yaşandı. 10 yaşındaki bir kız çocuğu bakımevindeki odasında ölü bulundu. Küçük kızın öldürülmesinden saatler öncesinde bakımevinin açık banyo penceresinden girdiği iddia edilen bir hırsızın tecavüzüne uğradığı iddia edildi. Onetz'in haberine göre polisler hırsızın küçük kıza tecavüz ettiğini ancak kız öldürülmeden önce binayı terk ettiğini düşünüyor.

    HİÇBİR SORUYA CEVAP VERMEDİ

    Küçük çocuklar arasında yaşanan kavgada 11 yaşındaki erkek çocuk 10 yaşındaki oda arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Polis olayı araştırdığı sırada 11 yaşındaki çocuğun hiçbir soruya cevap vermemesi üzerine durumdan şüphelendi. 11 yaşındaki çocuk, suçlu bulunması halinde, Almanya'da 14 yaşında olan cezai sorumluluk yaşının altında olduğundan, suçtan dolayı herhangi bir sonuçla karşılaşmayacak.

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    Almanya

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