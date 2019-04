Asırlık Çınar Ağaçlarının Altında Tarihe Yolculuk Yapılan Yer: Trilye

Trilye Bursa'ya 40 dakika mesafede, Mudanya'ya ise 10 dakika uzaklıkta şirin mi şirin bir sahil kasabasıdır. Günübirlik gezi için nefes alınabilecek güzel bir yer. Sahilde balık lokantaları, keyifli cafeleri, taş sokakları, eski Rum evleri, ve tarihi eserleriyle görülebilecek güzelliktedir. Haftanın yoğun temposundan sonra hafta sonu günübirlik nefes alabilirsiniz. İstanbul’dan Mudanya'ya hızlı feribotun olması da zamandan ve trafikten ayrı bir kazanç. Yola çıkmadan önce mutlaka yolcu360’ın Bursa araç kiralama fiyatlarını inceleyin!

Kasabadaki tarihi doku tam olmasa da hala izlerini koruyabilmekte.

Kahvaltı için Trilye'nin tepesinde kurulu olan deniz manzaralı Çamlı kahve gerçekten harika manzarası ve serpme kahvaltısıyla önereceğim bir yerlerin başındadır. Asırlık çınar ağaçların altında keyif yaparak manzarayı seyredebilir ya da serpme kahvaltınızı keyifle edebilirsiniz. Trilye’ye gelince uğramadan dönmeyin derim.

Kasabada bulunan tarihi yapılar ise; şu an restorasyonda olan, bittiğinde kilise olarak hizmet verecek olan Kemerli Kilise görülecek yerlerin başındadır. Daha önce eski bir kilise olan fakat şu an özel mülk olarak kiralanan Dündar Evi yine kasabanın en güzel tarihi alanlarından birisidir. Eski Aya Tadori olan kapısında hicri 968, miladi 1560 tarihi yazılı olan kilise şu an Fatih Cami olarak hizmet vermektedir. Cami girişindeki Bizans sütunlarıysa gerçekten görülmeye değer. 1922 yılına kadar faaliyet göstermiş, günümüze kadar sadece duvar kalıntıları kalmış Aya Yani Manastırı Trilye’nin en çok ziyaret çeken yerlerinden. Yine büyük ölçüde yıkılmış olan ve şu an içinde barınma sağlanılan Aya Sotiri Manastırı ve 1909 yılında yapılmış olan, dönemin Neo-Klasik tarzını yansıtan yapı Taş Mektep ise günümüze kadar hala kendini koruyabilmiş nadir yapılarından.