Trans bireyler için yeni kısıtlama! ABD Başkanı Donald Trump yürütme emrini imzaladı

Donald Trump, Salı günü yaptığı konuşmada transgender topluluğunu hedef alan yürütme emri imzaladı. Bu yeni kararla berabe, 19 yaş altındaki bireylerin cinsiyet geçişlerini yasaklanıyor.

19 YAŞININ ALTINDAKİ TRANSGENDER BİREYLERİ İLGİLENDİRİYOR

Trump konuşmasında, “Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası, bir çocuğun bir cinsiyetten diğerine geçişini 'desteklemek', 'yardımcı olmak', 'teşvik etmek', 'finanse etmek' veya 'desteklemek' olmayacaktır. Bu tahrip edici ve hayat değiştiren prosedürleri yasaklayan veya sınırlayan tüm yasaları sıkı bir şekilde uygulayacağız” diyor başkanın yürütme emri.

Emir, “çocuk” veya “çocuklar” ifadesinin 19 yaş altı bireyleri tanımladığını ve “pediatrik” teriminin çocuğun tıbbi bakımını kapsıyor. Ayrıca, “kimyasal ve cerrahi mutilasyon” ifadesinin; puberte engelleyiciler, estrogen veya testosteron gibi hormonların kullanımı ve cerrahi işlemleri kapsadığının altı çizildi. Bunların çoğu, cinsiyet onaylayıcı bakım olarak bilinen uygulamalar.

"KISIRLAŞTIRMA YAPILIYOR"

Trump, doktorların “çocukları kalıcı ve geri dönüşü olmayan tıbbi müdahalelerle cinsiyetini değiştirebileceği” yönündeki radikal ve yanlış iddialarla “maiming (yaralama) ve kısırlaştırma” yaptıklarını iddia etti.

“TEHLİKELİ BİR TREND”

Trump bu uygulamaların “tehlikeli bir trend” olduğunu ve “ülkenin tarihine leke sürebileceğine” değindi. Trump sözlerinin devamında, ABD'nin “bir çocuğun bir cinsiyetten diğerine geçişini desteklemeyeceğini, finanse etmeyeceğini, teşvik etmeyeceğini veya yardımcı olmayacağını” söyledi.

TRANSGENDER NEDİR?

Transgender, transcinsel veya trans kişinin cinsiyet kimliği ile atanmış olan cinsinin uyumlu olmaması durumuna denir. Bu duruma sahip kimseleri tanımlamak için trans birey ifadesi kullanılır ve cinsel yönelimden tamamen bağımsız bir olgudur; translar aynı zamanda karşıcinsel, eşcinsel, çiftcinsel vs. şeklinde tanımlanabilirler; bazı trans bireyler ise geleneksel cinsel yönelim etiketlerinin yetersiz veya kendilerine uygulanamaz olduğunu düşünmektedir.