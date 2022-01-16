Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, ortalık karıştı! TTB istifa çağrısı yaptı, Mehmet Ceyhan'dan vaka sayıları için çarpıcı iddia

Toplu etkinlik, seyahat, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.

81 İLE PCR TESTİ GENELGESİ

Genelgede, "Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazıda; Aşısız veya Aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, Sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir" denildi.

TTB'DEN İSTİFA ÇAĞRISI

Türk Tabipleri Birliği ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan karara tepki gösterdi. TTB istifa çağrısı yaparken, Mehmet Ceyhan vaka sayılarının az gösterildiğine dikkat çekti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Ölüm sayılarını artıracak ve sağlık sistemine etkisiyle iş yükünü artıracak olan bu düzenlemenin sorumluları derhal istifa etmelidir" açıklamasında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu ve TTB Merkez Konseyi, 12 Ocak 2022'de Bilim Kurulu’nun temaslı aşılıların karantinaya alınmaması ve semptom göstermeyenlere PCR testi yapılmaması kararları almasına tepki göstermiş, sorumluları istifaya çağırmıştı.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINA İŞARET EDİLDİ

Güncel salgın verilerinin açıklanmasının ardından yeni bir açıklamada bulunan Türk Tabipleri Birliği, “İktidarın pandemi boyunca yürüttüğü politika ve alınan son kararlar ülkenin sürü bağışıklığına sürüklendiğinin göstergesidir” ifadelerine yer verdi.

İstifa çağrısını tekrarlayan TTB, “Ölüm sayılarını artıracak ve sağlık sistemine etkisiyle iş yükünü artıracak olan bu düzenlemenin sorumluları derhal istifa etmelidir” açıklamasında bulundu.

MEHMET CEYHAN'DAN VAKA SAYILARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ İDDİA

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan; aşı olmayanlara seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullarda PCR test zorunluluğunun kaldırılmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ceyhan, şunları belirtti:

"Bu kararı bilimsel olarak yorumlamak ne yazık ki mümkün değil. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile alınması da üzücü. Sonuçta hızlı tanı testleri olmadan PCR ile sistemin yürümesi zaten zor. PCR sayılarının bir sınırı var. Ancak son kararlarla test sayımız fazla artmadan, günlük vaka sayımız 300 bini geçse bile biz 60-70 bin vaka bulacağız. Zaten omicron yayılımının başladığı ülkelerde günlük vaka sayısının bir haftadır 60 binlerde kalması mümkün değil.

En etkili aşı bile hastalığı % 90, ağır hastalığı % 95 önlüyor. Bu kararla aşılıların da riski artırılmaktadır.

"AĞIR HASTALAR VE ÖLÜMLER ARTACAK"

Bütün ülkelerde önlemler artırılırken, aşılama hızı artsın diye çalışılırken, bizim bu kararları almamız bilimsel bir nedene bağlı olamaz.

Omicron varyantı bir nezle etkeni değildir ve oranı düşük de olsa, artan vaka sayılarıyla ağır hastalar ve ölümler artacaktır. Üstelik ülkemizde artan sadece omicron değildir, delta varyantı da dolaşımdadır ve ölüm oranları hala yüksektir.

"BÜYÜK YÜK OLUŞTURACAK"

Sonuçta sağlık sistemi sadece yoğun bakımlardan ibaret değildir, gevşetilen önlemler özellikle 1. basamakta ve polikliniklerde büyük yük oluşturacaktır. Bu kararlardan sonra topluma pandemi önlemlerini anlatmak ve aşının önemine inandırmak oldukça güç olacaktır.

Epidemiyoloji (salgın bilimi), sırlarla dolu bir bilim dalı değildir. Matematiksel kuralları vardır. Nüfusu size yakın ülkeler aynı virüsle günde 300 binin üzerinde vaka saptarken, daha az önlemle ve aşılamayla daha az vakanızın olması mümkün değildir.



