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Aşk 2023'ün son günlerinde bitti! Alp Navruz'dan Sıla Türkoğlu açıklaması

26.12.2023 09:44 | Son Güncelleme:
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Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz geçtiğimiz yaza damgasını vuran çiftlerden olmuştu. Ancak bu aşk 2023'ün son günlerinde son buldu. Alp Navruz ilk kez ayrılık iddialarına dair konuştu.

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, bir süredir Alp Navruz ile gözlerden uzak bir ilişki yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'un ilişkisinin bittiği iddia edilmişti.

Instagram hesabından da birbirini silen çiftten Alp Navruz ilk kez konuya dair konuştu.

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Alp Navruz gittiği bir mekanda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Navruz, ayrılığı doğrularken, "Evet ayrıldık. Araya kara kedi girmedi. Hiç alakası yok. Ben bu tarz özel şeyleri konuşmak istemiyorum ama bitti evet doğru" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Oyuncu
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