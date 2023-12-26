Aşk 2023'ün son günlerinde bitti! Alp Navruz'dan Sıla Türkoğlu açıklaması

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, bir süredir Alp Navruz ile gözlerden uzak bir ilişki yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'un ilişkisinin bittiği iddia edilmişti.

Instagram hesabından da birbirini silen çiftten Alp Navruz ilk kez konuya dair konuştu.

Alp Navruz gittiği bir mekanda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Navruz, ayrılığı doğrularken, "Evet ayrıldık. Araya kara kedi girmedi. Hiç alakası yok. Ben bu tarz özel şeyleri konuşmak istemiyorum ama bitti evet doğru" ifadelerini kullandı.







