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Aşk Gemisi’nin kaptanı Gavin MacLeod hayatını kaybetti

30.05.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1977'den 1986'ya kadar devam eden Aşk Gemisi dizisinin kaptanı Gavin MacLeod, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Aşk Gemisi’nin kaptanı Gavin MacLeod hayatını kaybetti

Aşk Gemisi dizisiyle hafızalara kazınan Gavin MacLeod, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Üvey kızı Stephanie Steele Zalin, MacLeod’un cumartesi günü erken saatlerde California, Palm Desert’daki evinde hayatını kaybettiğini söyledi. Zalin, MacLeod’un sağlığıyla ilgili bir sorun yaşamadığını belirtirken ünlü oyuncunun yaşı nedeniyle ölmüş olabileceğini söyledi.

Zalin, MacLeod için; “Tanıdığım en şaşırtıcı, eğlenceli kişiydi. Yaşamın her dakikasından zevk aldı” dedi.

GAVİN MACLEOD KİMDİR?

Asıl adı Allan See olan MacLeod, ilk adını bir Fransız filminde rol aldıktan sonra onu New York’ta Ithaca Koleji’nde oyunculuk kariyerine devam etmesi için teşvik eden drama öğretmeninden aldı. Üniversiteden sonra A Hatful of Rain ve pek çok Broadway oyununda ve I Want to Live gibi filmlerde yardımcı oyuncu oldu.

MacLeod, Gene Kelly’den Janet Jackson’a kadar pek çok yıldızların konuk olduğu bir gemi yolculuğuna çıkmaya karar verdi ve böylece Aşk Gemisi ortaya çıktı.

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Eleştirmenler tarafından küçümsenmesine rağmen, dizi oldukça popüler oldu. 11 sezon süren dizinin yanında MacLeod’un yine geminin dümeninde olduğu iki film de dahil olmak üzere birkaç TV filmi de yapıldı.

Son televizyon çalışmaları arasında Touched by An Angel, JAG ve The King of Queens vardı.

Associated Press ile 2013 yılında yaptığı bir röportajda MacLeod, iki kalp krizi geçirdikten sonra inancını yansıtan minnet sözcüğünden etkilendiğini belirterek, “Hayatımda büyük bir kelime. Bir gün daha ve bir gün daha geçirdiğim için, çocuklarım iyi olduğu için çok minnettarım" demişti.

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