Aşk-ı Memnu uyarlaması Bihter filminden yeni kare geldi, sosyal medya yıkıldı! Farah Zeynep Abdullah'a yorum yağdı

Halit Ziya Uşaklıgil'in klasik eseri Aşk-ı Memnu'nun yeni uyarlaması "Bihter" filmi merakla bekleniyor. Bihter'i Farah Zeynep Abdullah'ın Behlül'ü de Boran Kuzum'un oynadığı filmde; Hande Ataizi, Osman Sonant ve Ebru Özkan Saban da rol alıyor.

Fragmanları ve fotoğraflarıyla heyecanlandıran Bihter filminden yeni kare geldi. Topu fotoğraf sosyal medyada gündem olurken Farah Zeynep Abdullah'a yorum yağdı.

Behlül ve Adnan Bey'in arasında uzanarak poz veren Farah Zeynep Abdullah'a; 'Bihter kötü yola mı düşüyor?', 'Farah Hande'nin ablası gibi', 'Aşk-ı Memnu'nun parodisi gibi duruyor' gibi yorumlar yapıldı.

Mehmet Binay ve Caner Alper'in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı "Bihter" filmi 16 Kasım’da Prime Video’da yayınlanacak.





