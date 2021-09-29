Aşk Mantık İntikam 15. bölüm fragmanı yayınlandı! “Ben buna dayanamam”

Aşk Mantık İntikam 15. Bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Heyecan dolu anların sahne olduğu Aşk Mantık İntikam 15. Bölüm fragmanına, Ozan’ın “Ben buna dayanamam” sözleri damga vurdu. Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in paylaştığı dizinin yeni bölümünde Çınar, Esra’ya duygularını açtığı anlar merakla bekleniyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ozan, Esra’nın Çınar’a duyguları olduğunu söylemesiyle sarsılsa da bir yanıyla buna asla inanmak istemez. Esra ona daha aynı günün sabahında söz vermiştir, bekleyecektir boşanma işlemleri tamamlanana kadar. Ozan, Esra’nın Çınar’ı öne sürmesinin gerçek mi yoksa bir bahane mi olduğunu sorgulamayı inatla bırakmazken Esra, ailesini ve Ozan’ı korumak için kararlı davranmaya çalışır ve Ozan’dan uzak durmak için elinden geleni yapmaya devam eder.

Bu sırada Çağla da Çınar’ı Esra’nın kendisinden hoşlandığı konusunda yüreklendirir. Çınar şirketin kutlama partisinde, Esra’nın da kendisine karşı bir şeyler hissettiğini zannederek Esra’ya açılmaya karar verir. Bu ana istemeden tanık olan Ozan, Çınar ve Esra arasında bir şey olduğunu düşünerek mahvolur.

Esra sonunda gerçekleri Zeyno’ya anlatır. Çağla’nın tehdidine daha fazla boyun eğmeyecektir. Ozan’la konuşacak ve Çağla’nın onu ne ile tehdit ettiğini anlatacaktır. Ancak olaylar Esra’nın beklediği gibi gelişmez…



