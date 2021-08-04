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Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten örnek hareket

04.08.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterini canlandıran genç oyuncu Burcu Özberk, Türkiye’nin birçok noktasında yaşanan yangın felaketiyle ilgili harekete geçti. Burcu Özberk, Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği aracılığıyla orman yangını nedeniyle evini kaybeden bir aileye beyaz eşya desteğinde bulunacağını söyledi.

Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten örnek hareket

Türkiye'nin pek çok bölgesinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, ünlü isimler yangından etkilenenler için peş peşe yardım kampanyalarına destek vermeye devam ediyor. Bunlardan biri de Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burcu Özberk oldu.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, orman yangını nedeniyle evini kaybeden bir aileye yardımda bulunacağını açıkladı.

HEM BEYAZ EŞYA ALACAK HEM DE MADDİ YARDIMDA BULUNACAK

Burcu Özberk, "Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği aracılığıyla orman yangınlarında evini kaybeden bir aileye beyaz eşya desteğinde bulunacağım. Oynadığım dizinin bir bölüm ücreti ile destek de olacağım" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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