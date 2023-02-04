Aşk Mantık İntikam oyuncuları buluştu! Burcu Özberk, İlhan Şen ve Melisa Döngel eğlencenin dibine vurdu

Güney Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlanan Aşk Mantık İntikam uzun soluklu dizilerden biri olmuştu.

Mottosu “Bitti dediğimizde biter mi sahiden aşk? Yoksa ikinci bir şansı hak eder mi?” olan dizinin oyuncu kadrosu da çok beğeniliyordu. Burcu Özberk, Günay Karacaoğlu, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel gibi isimlerin yer aldığı dizinin ekibi dizi final yaptıktan sonra da görüşmeye devam ediyor.

Aşk Mantık İntikam oyuncuları geçtiğimiz akşam buluştu ve keyifli bir gece geçirdiler. Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan Özberk'in sade hali ve Döngel'in derin bacak dekoltesi gözlerden kaçmadı.

Ekip içip, eğlendikleri anları sosyal medyadan paylaştı.



