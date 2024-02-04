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  4. Aşk Mevsimi filminde Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun öpüşme sahnesi gündem oldu!

Aşk Mevsimi filminde Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun öpüşme sahnesi gündem oldu!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.02.2024 14:15 | Son Güncelleme:
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Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Aşk Mevsimi filmi vizyona girdi. Aşk Mevsimi filminde Sezen Aksu’nun “SIZI” şarkısı eşliğinde Bozcaada’da günbatımında çekilen Şirin ve Ali Yaman’ın öpüşme sahnesi izleyenleri duygulandırıyor.

Senaryosunu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği, Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun başrollerini paylaştığı, Aşk Mevsimi 2 Şubat'ta vizyona girdi ve ilk günden itibaren büyük ilgi gördü.

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Bozcaada'dan İstanbul'a uzanan bir kavuşamama hikâyesini konu alan Aşk Mevsimi, aşkın bir zamanlama meselesi olduğunu hatırlatıyor.

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Bozcaada'nın sıcak iklimi Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu ikilisinin yakınlığını pekiştiriyor. Hayat verdikleri Şirin ve Ali Yaman karakterlerinin masum ve derin aşkı seyirciyi büyülüyor. İkilinin yakınlaştığı dakikalar izleyenlerin kalp ritmini hızlandırıyor.

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AŞK MEVSİMİ OYUNCULARI

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

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Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda sinema salonlarındaki yerini alan ‘Aşk Mevsimi' romantik ve çarpıcı hikâyesiyle sinemalarda.

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