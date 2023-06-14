Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Aşk üçgeni ölümle bitti! Eski kız arkadaşıyla konuşan sevgilisini affetmedi... “Onu kazarayla öldürdüm”

Aşk üçgeni ölümle bitti! Eski kız arkadaşıyla konuşan sevgilisini affetmedi... “Onu kazarayla öldürdüm”

14.06.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Janejira Khuenkaew isimli Taylandlı bir kadın, Bangkok yakınlarındaki Nonthaburi eyaletindeki bir apartman dairesinde erkek arkadaşını vurarak öldürdü. Başlangıçta cinayeti inkar eden kadın sonrasında erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışma sırasında onu yanlışlıkla vurduğunu kabul etti.

Aşk üçgeni ölümle bitti! Eski kız arkadaşıyla konuşan sevgilisini affetmedi... “Onu kazarayla öldürdüm”

Tayland’ın Bangkok yakınlarındaki Nonthaburi eyaletindeki bir apartman dairesinde yaşayan 30 yaşındaki Suppasin Sisook isimli adamın ölümü şüpheli bulundu. Polis Sisook’un cansız bedenini Bang Kluay-Jong Tanon Yolu üzerindeki evlerinin yedinci kat balkonundan düştüğünü tespit etti. Sağ kaşının yanında bir kurşun yarası bulunan elinde bir tabacayla cansız bedenini bulunan adamın ölümüne ilişkin olarak soruşturma başlatıldı.

CİNAYET NEDENİ: AŞK ÜÇGENİ

Polise verdiği ifadesinde Janejira Khuenkaew, Suppasin’in eski sevgilisi ile aynı apartmanda yaşadığını ve bu durumun ilişkilerinde gerilime neden olduğunu söyledi. Sevgilisinin sürekli olarak eski kız arkadaşıyla telefonla konuştuğunu fark ettikten sonra ayrılmaya karar verdiğini söyleyen Khuenkaew, “Beni ölümle tehdit etti. Ondan ayrılmak istediğimi söylediğimde çılgına döndü.Onu kazarayla öldürdüm.” dedi.

Aylarca süren soruşturmanın ardından Khuenkaew cinayeti itiraf etti. Sevgilisinin balkona çıktığı sırada silahını alarak onu korkutmak için genç adam doğru tuttuğunu söyleyen kadın tetiği tektiğinde ise silahın boş olduğunu zannettiğini belirtti. Cinayetin kazara olduğunu söyleyen kadın kasıtlı adam öldürme suçundan yakalandı. Suçlu bulunması halinde genç kadının 15 ila 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir

“Görüntüm dondu” numarası yapınca...

“Görüntüm dondu” numarası yapınca...

 12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

 Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

 Tıka basa yediler! İşler hesap ödemeye gelince...

Tıka basa yediler! İşler hesap ödemeye gelince...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”
Cimri bikinisiyle sauna keyfi yaptı! Sadece göğüs uçlarını örttüCimri bikinisiyle sauna keyfi yaptı! Sadece göğüs uçlarını örttü
'Tablet Reis' tarz değiştirdi, görenler gözlerine inanamadı! "Açıklamak zorundayım"'Tablet Reis' tarz değiştirdi, görenler gözlerine inanamadı! "Açıklamak zorundayım"
Anahtar Kelimeler:
cinayet Tayland aldatmak ihanet

En Çok Okunan Trend Haberler

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

İstanbul’ da süper eteğiyle şov yaptı! Arkasını dönünce olay oldu

İstanbul’ da süper eteğiyle şov yaptı! Arkasını dönünce olay oldu

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.