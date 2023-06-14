Aşk üçgeni ölümle bitti! Eski kız arkadaşıyla konuşan sevgilisini affetmedi... “Onu kazarayla öldürdüm”

Tayland’ın Bangkok yakınlarındaki Nonthaburi eyaletindeki bir apartman dairesinde yaşayan 30 yaşındaki Suppasin Sisook isimli adamın ölümü şüpheli bulundu. Polis Sisook’un cansız bedenini Bang Kluay-Jong Tanon Yolu üzerindeki evlerinin yedinci kat balkonundan düştüğünü tespit etti. Sağ kaşının yanında bir kurşun yarası bulunan elinde bir tabacayla cansız bedenini bulunan adamın ölümüne ilişkin olarak soruşturma başlatıldı.

CİNAYET NEDENİ: AŞK ÜÇGENİ

Polise verdiği ifadesinde Janejira Khuenkaew, Suppasin’in eski sevgilisi ile aynı apartmanda yaşadığını ve bu durumun ilişkilerinde gerilime neden olduğunu söyledi. Sevgilisinin sürekli olarak eski kız arkadaşıyla telefonla konuştuğunu fark ettikten sonra ayrılmaya karar verdiğini söyleyen Khuenkaew, “Beni ölümle tehdit etti. Ondan ayrılmak istediğimi söylediğimde çılgına döndü.Onu kazarayla öldürdüm.” dedi.

Aylarca süren soruşturmanın ardından Khuenkaew cinayeti itiraf etti. Sevgilisinin balkona çıktığı sırada silahını alarak onu korkutmak için genç adam doğru tuttuğunu söyleyen kadın tetiği tektiğinde ise silahın boş olduğunu zannettiğini belirtti. Cinayetin kazara olduğunu söyleyen kadın kasıtlı adam öldürme suçundan yakalandı. Suçlu bulunması halinde genç kadının 15 ila 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.