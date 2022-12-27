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Askerlik nedeniyle işten ayrılma durumunda ihbar tazminatı alınır mı? Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

27.12.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş Kanunu’nun içeriğinde yer alan ihbar tazminatı, hem işverene hem de çalışana tanınmış bir haktır. İş akdi usullere uygun olmadan ve kanunen belirlenen ihbar süreleri dolmadan sonlandırıldığı takdirde gerekli şartları yerine getirmemiş olan taraf karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. Askerlik sebebiyle işten ayrılma durumu söz konusu olduğunda iş akdi çalışan kişi tarafından bitirilir. Peki, askere giden işçi ihbar tazminatına hak kazanabilir m?

Askerlik nedeniyle işten ayrılma durumunda ihbar tazminatı alınır mı? Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesinde ihbar tazminatı alma koşulları net bir şekilde ifade edilir. Süresi belirsiz olan iş sözleşmelerinde taraflardan biri işi sonlandırmayı talep edebilir. Yasalar gereği belirli bildirim sürelerine uymadan iş akdini bitiren taraf, karşı tarafa tazminat ödemekle yükümlüdür. Ancak muvazzaf askerlik gerekçesi ile işi bırakmak zorunda kalan çalışan için durum farklıdır. Türk Dil Kurumuna göre “muvazzaf” sözcüğü silahlı kuvvetlerde hizmet veren, mesleği asker olan kişiler manasına gelir. Askere giden her kişinin belli başlı temel hakları vardır.

Askerlik nedeniyle işten ayrılma durumunda ihbar tazminatı ne olur?

Askerlik görevi erkekler açısından zorunlu bir vazifedir. Askere gitmek zorunda kalan veya bu vazifeyi yerine getirmek isteyen her çalışan iş akdini sonlandırma hakkına sahiptir. Askerlik vazifesi için işini bırakmak isteyen çalışanların bazı temel hakları bulunur. Bu temel haklardan biri arzu ederse ayrıldığı işe tekrar dönmektir. Çalışan isterse askerlik görevini tamamladıktan sonra istifa ettiği işe tekrardan dönebilir. İkinci temel hakkı ise tazminat alma hakkıdır. İhbar tazminatı süresi belirsiz olan iş sözleşmelerini kapsar. Bu tazminat türünde işveren veya işçi tarafından hiçbir neden sunulmadan ve ihbar süresi tamamlanmadan iş akdi feshedilirse karşı tarafa ihbar tazminatı alma hakkı doğar.

Askerlik görevi için işinden ayrılan çalışanların ihbar tazminatı alma hakkı yoktur. 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’ncü maddesinde bu konu ile ilgili tüm bilgiler açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Yasalar gereği askere gitmek için işinden istifa eden çalışanların yalnızca kıdem tazminatı alma hakkı bulunur. 1 yıl dolmadan askerlik nedeniyle işten ayrılma durumunda çalışan hiçbir şekilde tazminat alamaz. İş Kanunu’nda kıdem tazminatının alınabilmesi için çalışma döneminin en az 1 sene olması kuralı vardır.

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Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Askerlik vazifesini henüz yapmamış olanlar, çalıştıkları süre içerisinde bu vazifelerini yapmak isterlerse iş akdini sonlandırma talebinde bulunabilir. Askere gitmek için işinden ayrılan çalışanların kıdem tazminatı alma hakkı mevcuttur. Çalışanların iş sözleşmesini bitirmek için bildirim sürelerini beklemelerine gerek yoktur. İşten ayrılma nedenini askerlik hizmetine dayandırdığı takdirde ani bir kararla iş akdini sonlandırma hakkı vardır.

Askere gitme gerekçesiyle işten ayrılan çalışanın ihbar tazminatı alma hakkı bulunmaz. Yalnızca kıdem tazminatı alma hakkı doğar. Bedelli askerlikte de aynı durum geçerlidir. Bedelli askerlik için işten ayrılma ve ihbar tazminatı ile ilgili net bilgiler İş Kanunu’nda yer alır. Bedelli askerlik yapacak olan işçiler iş akdini sonlandırdıktan sonra o işte en az 1 yıl çalıştılarsa kıdem tazminatı alma hakkına sahip olur.

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