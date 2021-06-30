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Aşkları gündeme bomba gibi düşmüştü! Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur'dan öpücük paylaşımı

30.06.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü YouTuber Oğuzhan Uğur ve ünlü oyuncu Müjde Uzman'ın aşk yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Aşklarını Instagram'da ilan eden çift, paylaşımlara ara vermeden devam ediyor.

Aşkları gündeme bomba gibi düşmüştü! Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur'dan öpücük paylaşımı

Oğuzhan Uğur, son yılların en gözde ve en çok izlenen YouTuberları arasında yer alıyor. Takipçi kitlesini hem çok güldüren hem de bilgilendiren ünlü isim, çeşitli platformlarla iş birliğine giderek sürekli yeni insanlara ulaşıyor. Ama bu kadar popüler olmasına rağmen yıllardır aşk hayatı hakkında tek bir haber bile çıkmıyor. Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Oğuzhan Uğur, sevgilisi olduğunda da ilişkilerini gözden uzak yaşamayı tercih ediyor gibi görünüyor. Ama geçtiğimiz haftalarda bu kuralını ilk kez bozdu. Başarılı oyuncu Müjde Uzman'la aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Uğur, göğsünü gere gere aşkını Instagram'da ilan etti.

Öpücük paylaşımı

Oğuzhan Uğur müjde Uzman

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Savaşçı" ve "Hadi İnşallah" gibi başarılı projelerle ünlenen Müjde Uzman da uzun zamandır kimseyle anılmıyordu. Aşkı birbirlerinde bulan çift, aynı anda paylaştıkları fotoğraflarla ilişkilerini ilan etti.

Oğuzhan Uğur Müjde Uzman

Sonrasında, sevgilisi Oğuzhan Uğur'un programına konuk olan Müjde Uzman, bugün de sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı.

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Müjde Uzman Oğuzhan Uğur
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