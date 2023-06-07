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Aslı Enver'den karnı burnunda poz! Tarzına beğeni yağdı! “Asalet budur”

07.06.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbullu Gelin, Kavak Yelleri gibi sevilen dizi ve filmlerde rol alan Aslı Enver, kasım ayında Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız evlenmişti. Bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan Enver yeni dizisi Arayış’ın galasına katıldı. Pozlarını peş peşe paylaşan ünlü ismin tarzına beğeni yağdı.

Aslı Enver'den karnı burnunda poz! Tarzına beğeni yağdı! “Asalet budur”

Kasım ayında bir süredir beraber olduğu Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren ve hamile olduğu öğrenilen Aslı Enver, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Yeni dizisi Arayış ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Enver galadan pozlarını paylaştı.

aslı-enver

39 yaşındaki ünlü ismin gala pozlarına adeta beğeni yağdı.

aslı-enver-pozları

Instagram’da 6,5 milyon takipçisi bulunan Enver’in paylaşımını beğenenler arasında Yağmur Tanrısevsin, Demet Akalın, Lara Paşalı ve Eda Ece de yer aldı.

aslı-enver-poz

Ünlü ismin takipçileri “Asalet budur”, “Hamilelik çok yakışmış”, "Bu kadar tatlı ve asil olunmaz", "Çok güzel bir anne olacaksın", "Senin güzelliğin başka bir şey" yorumlarında bulundu.

aslı-enver-hamile

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Aslı Enver anne yaşında tanrısevsin

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