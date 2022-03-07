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Aslı Enver ve Önder Öztarhan aşk mı yaşıyor? Gizli aşkları belgelendi! Aslı Enver ve Önder Öztarhan sevgili mi?

07.03.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Aslı Enver, yakın süreçte Netflix yapımı bir diziyle ekranlarda olacak. Bir süredir hayatında hiç kimse bulunmayan Aslı Enver, geçtiğimiz dönemlerde Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönmüştü. İsmi Önder Öztarhan'la anılan oyuncunun Öztarhan ile olan aşkı resmi olarak da belgelendi. Peki Aslı Enver ve Önder Öztarhan aşk mı yaşıyor, sevgililer mi? İşte merak edilenler!

Aslı Enver ve Önder Öztarhan aşk mı yaşıyor? Gizli aşkları belgelendi! Aslı Enver ve Önder Öztarhan sevgili mi?

Uzun yıllar şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmiş olan Aslı Enver, ilişkisini sır gibi saklıyordu. Peki aşk iddiaları doğru mu?

ASLI ENVER VE ÖNDER ÖZTARHAN AŞK MI YAŞIYOR?

Murat Boz ile ayrılığının ardından adı kimseyle anılmayan Aslı Enver, yeni bir aşkla gündeme geldi. Önder Öztarhan'la aşk yaşadığı iddia edilen isim, ilişkileri hakkında en ufak bir açıklama yapmamakta ve her fırsatta sorulan soruları yanıtsız bırakmaktaydı.

GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN EVDE BULUŞUYORLARDI!

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Birlikte görüntülenmemek için de sık sık evde buluşan ikiliden yeni bir haber geldi. Enver ve Öztarhan çifti, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda baş başa görüntülendi.

BAŞ BAŞA YEMEK YEDİLER

Yayıınlanan görüntüde ikilinin hararetli bir konuyu konuştuğu ve bir yandan yemek yediği görüldü.

Aslı Enver ve Önder Öztarhan'dan aşk bombası! İlk görüntü geldiAslı Enver ve Önder Öztarhan'dan aşk bombası! İlk görüntü geldi


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Aslı Enver
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