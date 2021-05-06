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Aslıhan Doğan Turan: Alışverişte midem bulanır, başım döner

06.05.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube kanalı açan Aslıhan Doğan Turan, Bayrampaşa’yı çok sevdiğini söyledi ve hayranlarının sorularını yanıtladı. Çok fazla alışveriş yapmayı sevmediğini söylen Turan ilginç takıntısından da bahsetti.

Aslıhan Doğan Turan: Alışverişte midem bulanır, başım döner

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan da YouTuber oldu!.Kendi adıyla kanal açan Aslıhan Doğan Turan, paylaştığı ilk videosunda hakkındaki merak edilenlere yanıt verdi.

Kanalında makyajdan beslenmeye, spora kadar günlük rutinlerini takipçileriyle paylaşacak olan Aslıhan Doğan Turan, ilk videosunda takipçilerinin ilgisine teşekkür etti ve gelen soruları yanıtladı.

En çok sorulan sorunun, “Videolarında Arda da olacak mı?” olduğunu söyleyen Turan, bu soruya şöyle yanıt verdi: “Evet, Arda da olacak, ancak ben onun özel alanını işgal etmek istemiyorum. Ama arada normalde ona sorulmayan sorulardan oluşan küçük eğlenceli videolarım olacak.”

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Turan ilginç takıntısından da bahsetti. Ünlü isim açıklamasında "Evde küçücük bir giyim odam var. Çok fazla alışveriş yapmayı sevmem. Uzun sürerse midem bulanır, başım döner, o derece yani. Trend takip etmem. Klasikçi bir kızım" dedi.

"Suratsız göründüğümü söylüyorlar" diyen Aslıhan Doğan Turan "Ama değilim. Sıcakkanlıyım. Sadece mesafeliyim. Hayatıma çok kolay dahil etmem insanları." açıklamasında bulundu.

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Arda Turan
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