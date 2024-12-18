Aslıhan Gürbüz setlere ara verip İstanbul'u terk etti! Organik tarım için çiftçilik eğitimi bile aldı! Şimdi de hasat yaptı

Yahşi Cazibe, Zeytin Tepesi, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Bodrum Masalı, Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz son dönemde hem özel hayatı hem de verdiği kilolarla gündemdeydi.

Yeni projesi ile setlere geri dönmeye hazırlanan Aslıhan Gürbüz sıkı bir diyetle tam 10 kilo verdi.

SETLERE ARA VERDİ

Geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle setlere ara veren Gürbüz doğa ile iç içe sakin bir yaşam sürmek için Ayvalık'a yerleşmişti.

Ünlü oyuncu burada organik tarım yapabilmek için eğitim alıp çiftçiliğe bile başladı. Aslıhan Gürbüz şimdi de zeytin bahçelerinde geçen günlerini ve hasat sürecini sosyal medya hesabında yayınladı.

HASAT BİLE YAPTI

Her işle yakından ilgilenen Gürbüz, fabrikaya gidip yağ sırasına girdiği anların da yer aldığı videoya "Bu da bir emek" notunu düştü.

Ünlü ismin bu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Aslıhan Gürbüz'e; 'Bereketi bol olsun', 'Emeğinize sağlık', 'Ayvalık ne kadar güzel ve bereketli' gibi yorumlar yapıldı.

Aslıhan Gürbüz İstanbul'dan taşınma kararını şöyle açıklamıştı; "Yeşili-maviyi, suyu-gökyüzünü, ağacı-çiçeği, kuşu-yosunu görmeyi çok seviyorum. Uyandığımda karşı evi değil bir ağacı görmeyi, evden çıkınca AVM'ye değil, patikaya uğramayı çok seviyorum. Yani doğayı çok seviyorum, neresi olduğu mühim değil, görüyor ve seviyorsan cennettesin. Koruyor ve saygı duyuyorsan cennetlik..."