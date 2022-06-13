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Aslıhan Gürbüz'ün tatil pozlarına yorum yağdı! "Makyajsız çok güzelsiniz"

13.06.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'u terk eden ve bir süre oyunculuğa ara verip ardından tekliflerde seçici olan, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Ceylan karakteriyle son olarak ekranda olan Aslıhan Gürbüz tatil pozlarıyla dikkat çekti. Gürbüz'ün pozlarına "Makyajsız çok güzelsiniz" yorumları yağdı.

Aslıhan Gürbüz'ün tatil pozlarına yorum yağdı! "Makyajsız çok güzelsiniz"

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Ceylan karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Aslıhan Gürbüz Datça'da tatil yapıyor. 'Yaza merhaba' diyen ünlü isimlerden olan Aslıhan Gürbüz gözlerden uzak yaşantısına minik bir tatil molası verdi.

Datça'da tatil yapan 39 yaşındaki oyuncu, pozlarıyla hayranlarını büyüledi. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı. Makyajsız halini paylaşan oyuncuya "Makyajsız çok güzelsiniz" yorumları yağdı.

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Bir takipçisi Aslıhan Gürbüz'e "Bu kadar aktiflikten sonra bir anda bütün fotolar kesilecek diye korkmuyor değilim olmaz de mi öyle bir durum" yazdı. Güzel oyuncu ise yanıt olarak "Çalışırken evet" dedi.

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Güzel oyuncu bir süre önce İstanbul'u terk ederek Ege'ye taşınmıştı.

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Aslıhan Gürbüz
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