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  4. Aslında resmi bir polis memuru! Sosyal medyadaki müstehcen pozları tepki çekti... “Tutuklanması lazım”

Aslında resmi bir polis memuru! Sosyal medyadaki müstehcen pozları tepki çekti... “Tutuklanması lazım”

08.07.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Kolombiyalı polis memuru Gina Alexandra Pinzon Narvaez sosyal medyadan yaptığı müstehcen paylaşımları nedeniyle tepkilerin odağına yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü polisin görevinden uzaklaştırılarak tutuklanması gerektiğini söyledi.

Bir polis memuru olarak Kolombiya’da gören yapan Gina Alexandra Pinzon Narvaez üniformalı ve müstehcen pozlarını yayınladığı Instagram hesabında 1 milyonu aşan takipçiye ulaşarak fenomene dönüştü. Kolombiya’nın Cali bölgesinde yaşayan 28 yaşındaki Narvaez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Ancak yapılan tüm olumsuz yorumlara rağmen Gina Alexandra Pinzon Narvaez, işini yapmakta kararlı olduğunu dile getirerek sosyal medya kullanıcılarına adeta meydan okudu.

“DİTİJAL ELÇİ OLARAK ATANDI”

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Narvaez görevi başındayken kalabalık kontrolü ve futbol maçı gibi görevlerde üniformalı görüntülerini paylaşmayı ihmal etmiyor. Platformdaki popülaritesinin bir sonucu olarak, bölgesinde turizmi ve kültürü teşvik etmek için bir "dijital elçi" olarak atandı ve ayrıca ekstra para kazanmak için güzellik ürünleri satmasına da izin verildi.

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Tüm olumsuz yorumlara rağmen Narvaez hala polislik görevine devam etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
polis Kolombiya

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