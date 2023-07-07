Sosyal medya fenomeni iç çamaşırıyla restoranın ortasında sevgilisine kucak dansı yaptı! 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan “Ice Poseidon” isimli fenomen bu kez kayayı sağlam kayaya çarptı. Gerçek adı Paul Denino olan fenomen Tayland’ın Bangkok şehrindeki bir restoranda iç çamaşırlarıyla sevgilisine kucak dansı yaptığı anları paylaşınca tepkilerin odağına yerleşti. Restoran sahipleri Denino ve çekim ekibine Tayland’ta bu durumunun yasak olduğunu belirterek uyarıda bulundu. O sırada çekimlerin devam etmesi üzerine restoran sahibi polise haber verdi.

BİR ANDA KAOSA DÖNDÜ

Polis olay yerine geldiğinde çekimleri durdurmalarını ve pasaportlarını teslim etmelerini istedi. Daha sonrasında ise Denino ve beraberindeki kişileri tutukladı.

Müstehcen içerik yaymakla suçlanan Denino sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada pis bir hücreye atıldığını ve kendisine tuvalet olarak kullanılması için bir kova verildiğini söyledi.

Yaptığı eylemden dolayı derin bir pişmanlık hissettiğini belirten Denino, “Yaptığımın eylemlerin ciddiyetini bilmiyordum ve sadece eğlenmeye çalışıyordum. Üzgünüm. Hepimiz sarhoştuk ve bunun komik olacağını düşündük. Hepimiz çok fazla hapis cezasıyla ağır suçlamalarla karşı karşıyayız. 12 bin dolar (yaklaşık 313 bin TL) değerindeki kefareti ödemek zorundayım” dedi.