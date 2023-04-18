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Sosyal medya fenomeni yapay zekayla oluşturulan çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapıldığını açıkladı! Hayranlarından destek mesajları yağdı

18.04.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitch’te ‘Indiefoxx’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Jenelle isimli fenomen 6 kez yasaklanmasının ardından manşetlerdeki yerini almıştı. Müstehcen içerikleri nedeniyle sosyal medya platformundan yasaklanan isim bu kez şantaj haberleriyle gündemde. Indiefoxx, yapay cezayla oluşturulan çıplak fotoğraflarını kullanarak kendisine şantaj yapıldığını açıkladı. Açıklamasının sonrasında hayranları fenomen isme destek yorumlarını gönderdi.

Sosyal medya fenomeni yapay zekayla oluşturulan çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapıldığını açıkladı! Hayranlarından destek mesajları yağdı

Twitch’in dünyaca ünlü isimlerinden biri haline gelen Indiefoxx, yayınlarındaki müstehcenliklerden dolayı 6 kez yayın yasağına maruz kalmıştı. Son olarak canlı yayın sırasında gaz çıkarttığı için sosyal medyadan yasaklanan isim iki yıllık yasağının ardından geri döndü. Indiefoxx dolandırıcıların yapay zekayla sahte fotoğraflarını kullanarak kâr elde etmeye çalıştığını ve kendisini tehdit ettiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Fenomen isim yapay zekayla oluşturulan fotoğraflarıyla kendisine şantaj yapıldığını söyledikten sonra sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. Indiefoxx Twitter’dan yaptığı paylaşıma, “Bugün biri bana para için şantaj yapmaya çalıştı. Yapay zekayla oluşturulan çıplak fotoğraflarımı sızdırmakla tehdit ettiler” dedi.

kapak yeni fenomen

Hayranları Indiefoxx’ın gönderisinden sonra onu güçlü kalmaya teşvik etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bunu ilgili makamlara bildir ve güçlü kal” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bunu duyduğuma üzüldüm ama sen iyisin. Hep iyi kalacaksın” yorumunu ekledi.

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Şantaj yapay zeka Twitch fenomen

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