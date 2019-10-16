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Astımlı çocuklar her gün bir kase yoğurt yemeli

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.10.2019 11:48 | Son Güncelleme

Havalar soğuyor, enfeksiyonlar kol geziyor. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Söğüt astımlı çocuğu olan aileleri uyardı: “Astımlı çocuklarda sonbahar ve kış ayları sıkıntılı aylardır. Bu nedenle astımlı çocuklar soğuk, yağışlı ve rüzgarlı havalarda dışarıda koşup oynamamalı, her gün bir kase ev yapımı yoğurt yemeli."

Astımlı çocuklar her gün bir kase yoğurt yemeli

Astım nedir diyenler için; uzun süre devam eden bir akciğer hastalığıdır. Tekrarlayan öksürük (özellikle geceleri ve sabaha karşı), nefes darlığı, göğüste hırıltı şikayetlerine neden olur. Belirtileri mevsim geçişlerinde, sonbahar-kış aylarında, soğuk, sigara dumanı, alerjenler (ev tozu, polen, kedi köpek tüyü gibi), soğuk rüzgarlı havalarda koşup oynama, grip ya da soğuk algınlığı ile ortaya çıkabilir. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Söğüt, astımlı çocuğu olan ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

HAFTADA 3 GÜN BALIK TÜKETİLMELİ

Her hastalıkta olduğu gibi astımın da beslenme ile yakın ilişkisi vardır. Astımlı hastaların beslenmesi hastalığın iyileşmesinde önemlidir. Her gün bir kase ev yapımı yoğurt yenilmeli, haftada 3 gün balık (özellikle D vitamini ve Omega 3 içeriği yüksek olan somon, ton balığı) ve kırmızı et (dana eti veya kuzu eti) tüketilmeli, her gün mevsimlik 1-2 meyve, birkaç adet ceviz yenilmeli, süt, yumurta ve sebze yemeği tüketilmelidir.

ALERJİ TESTLERİNİ İHMAL ETMEYİN

Astım uzun süreli bir hastalık olduğu için tedavisi de uzun sürmektedir. Tedavisi mümkün bir hastalıktır. Astımlı çocuklar bir çocuk alerji uzmanı tarafından takip ve tedavi edilmelidir. Alerji uzmanı tarafından alerji testleri yapılmalı, alerjen duyarlılığı saptanmışsa hekimin yapacağı korunma önerilerine uyulmalıdır. Hasta 2-3 aylık aralıklarla mutlaka alerji uzmanı tarafından muayene edilmeli, ilaçları düzenlenmelidir. İlaçlar uzun süre kullanılacağı için ilaçların dozları, uygun kullanım tekniği, çevresel kontrol gözden geçirilmelidir. Gerektiğinde solunum fonksiyon testleri ve astım kontrol testleri kullanılarak hastalığın iyileşip iyileşmediği çocuk alerji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. İlaç tedavisine yanıt vermeyen ve alerjisi olan çocuklarda alerji uzmanının önerisi ve gözetiminde aşı tedavisine başlamak mümkündür.

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