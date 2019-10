Astımlı çocuklar her gün bir kase yoğurt yemeli

Astım nedir diyenler için; uzun süre devam eden bir akciğer hastalığıdır. Tekrarlayan öksürük (özellikle geceleri ve sabaha karşı), nefes darlığı, göğüste hırıltı şikayetlerine neden olur. Belirtileri mevsim geçişlerinde, sonbahar-kış aylarında, soğuk, sigara dumanı, alerjenler (ev tozu, polen, kedi köpek tüyü gibi), soğuk rüzgarlı havalarda koşup oynama, grip ya da soğuk algınlığı ile ortaya çıkabilir. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Söğüt, astımlı çocuğu olan ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

HAFTADA 3 GÜN BALIK TÜKETİLMELİ

Her hastalıkta olduğu gibi astımın da beslenme ile yakın ilişkisi vardır. Astımlı hastaların beslenmesi hastalığın iyileşmesinde önemlidir. Her gün bir kase ev yapımı yoğurt yenilmeli, haftada 3 gün balık (özellikle D vitamini ve Omega 3 içeriği yüksek olan somon, ton balığı) ve kırmızı et (dana eti veya kuzu eti) tüketilmeli, her gün mevsimlik 1-2 meyve, birkaç adet ceviz yenilmeli, süt, yumurta ve sebze yemeği tüketilmelidir.

ALERJİ TESTLERİNİ İHMAL ETMEYİN