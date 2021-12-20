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  4. Astrolog Dinçer Güner canlı yayına küfür ederek girdi! Sosyal medyayı salladı

Astrolog Dinçer Güner canlı yayına küfür ederek girdi! Sosyal medyayı salladı

20.12.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en ünlü astrologları Dinçer Güner ile Hande Kazanova, 2. Sayfa programına katıldı. Astrolog Dinçer Güner canlı yayına enerjik girmeye çalışırken yayının başladığını fark etmedi. Güner'in küfür ettiği o an sosyal medyayı salladı.

Astrolog Dinçer Güner ile Hande Kazanova, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katıldı. Programa enerjik bir şekilde girmek için zıplayarak gelen Güner'e sunucular "Dinçer bu ne güzel bir giriş. Yıla böyle mi gireceğiz?" diye sordu.

Dinçer Güner ise o sırada yayında olmadıklarını düşünerek şoke eden bir küfür etti. Dinçer Güner "S..i tutarak yeni yıla giriyoruz' dedi. Gülşen ise ne diyeceğini bilemeyerek "Canlı yayındayız" dedi ve ünlü astrolog Güner'i uyardı.

Bu anlar sosyal medyayı da salladı. İrem Derici bu anların yaşandığı videoyu paylaşarak paylaşımına "Hahah mükemmel" notunu düştü.


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