Astrolog Dinçer Güner canlı yayına küfür ederek girdi! Sosyal medyayı salladı

Astrolog Dinçer Güner ile Hande Kazanova, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katıldı. Programa enerjik bir şekilde girmek için zıplayarak gelen Güner'e sunucular "Dinçer bu ne güzel bir giriş. Yıla böyle mi gireceğiz?" diye sordu.

Dinçer Güner ise o sırada yayında olmadıklarını düşünerek şoke eden bir küfür etti. Dinçer Güner "S..i tutarak yeni yıla giriyoruz' dedi. Gülşen ise ne diyeceğini bilemeyerek "Canlı yayındayız" dedi ve ünlü astrolog Güner'i uyardı.

Bu anlar sosyal medyayı da salladı. İrem Derici bu anların yaşandığı videoyu paylaşarak paylaşımına "Hahah mükemmel" notunu düştü.



