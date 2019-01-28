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Ata Demirer ile Aslı Turanlı aşkından ilk fotoğraf! Sosyal medyadan paylaştı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
İLİŞKİLER  | 28.01.2019 21:24 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Ata Demirer, oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı ile ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ata Demirer böylece aşklarını herkese ilan etmiş oldu.

Ata Demirer ile Aslı Turanlı aşkından ilk fotoğraf! Sosyal medyadan paylaştı!

Son günlerde Ata Demirer’in oyuncu Aslı Turanlı ile aşk yaşadığı dedikoduları ortaya çıkmıştı. Aslı Turanlı da, rol aldığı filmin galasında aşk iddialarına 'Bunu bence başka yerde konuşalım, Aslı'nın filminin önüne geçmesin. Öyle bir şey yok' demişti.

Ata Demirer ise aralarındaki aşkı sosyal medya hesabından ilan etti. Ata Demirer ilk önce Aslı Turanlı'nın fotoğrafına kalp emojisi gönderdi. Aslı Turanlı ise Ata Demirer'e öpücük emojisi göndererek cevap verdi.

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Bu paylaşımın ardından ise Ata Demirer, sevgilisii Aslı Turanlı ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ata Demirer, Aslı Turanlı ile piyano başında çektiği fotoğrafını, 'Play it again Sam' (Tekrar çal Sam) notuyla paylaştı. Ata Demirer'in aşk gönderisi kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer aslı turanlı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu ünlülere de bir hal oldu eskiden paparaziler sevgililerini bulup fotolamaya çalışırlardı. şimdi çıkıp kendileri bizzat fotoyla ilanı aşk ediyorlar çok garip
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