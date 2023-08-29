Ata Demirer son halini paylaşınca zayıflama yöntemi yeniden merak edildi! 5 ayda 22 kilo verdiren diyet

Ata Demirer geçtiğimiz yıl kilolarından kurtulmak için harekete geçmişti ve 5 ayda 22 kilo vermişti. Doğayla iç içe yaşamı ile dikkat çeken Ata Demirer son olarak Cunda'dan pozlarını paylaştı.

Günden güne zayıflayan Ata Demirer'in son hali beğeni topladı. Cunda gezisinden paylaşımlarda bulunan Ata Demirer'in zayıflama yöntemi de merak konusu oldu.

Ünlü komedyen mide ameliyatı olan bir arkadaşıyla konuşurken arkadaşının ekmek yiyemediğini söyleyip zayıflama sırrını paylaşmıştı.

EKMEĞİ KESİNCE ZAYIFLADI

Ata Demirer "Yersem geri alırmışım dedi. Sabah bir dilim yiyorum ömür boyu böyle olacakmış, ben bunu ameliyat olmadan yapsam nasıl olur diye düşündüm. Öğlen, akşam ekmek yemedim günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar, bir de pilavdır makarnadır haftada bir..." demişti.



