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    4. Atatürk Anıtı'na dayı-yeğen baltayla saldırdı! "Ben Mesih'im" diyerek savundular...İfadede dikkat çeken detay: 'Pişman değiliz'

    Atatürk Anıtı'na dayı-yeğen baltayla saldırdı! "Ben Mesih'im" diyerek savundular...İfadede dikkat çeken detay: 'Pişman değiliz'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.06.2024 15:21
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    Kayseri'de 59 yaşındaki Yaşar Kılıçkaya ve 31 yaşındaki yeğeni Zeynep Abdullah Atatürk Anıtı'na balta ile zarar verdikleri gerekçesiyle tutuklandı. Yaşar Kılıçkaya ifadesinde Hazreti İbrahim’i rüyasında gördüğünü ve kendisinin Mesih olduğunu söyledi. Zeynep Abdullah'ın ise dayısı Kılıçkaya'yı 'Mesih' olarak gördüğünü söylediği ifade edildi. Dayı yeğenin ayrıca, "Hazreti İbrahim'in putları yıktığı gibi biz de yıkmak istedik" dedi.

    Atatürk Anıtı'na dayı-yeğen baltayla saldırdı! "Ben Mesih'im" diyerek savundular...İfadede dikkat çeken detay: 'Pişman değiliz'

    Kurban Bayramı'nın ilk gününde 16 Haziran saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na dayı ve yeğen baltayla saldırı girişiminde bulundu.

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    Yaşar Kılıçkaya ile Zeynep Abdullah, balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı. Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 2 şüpheliye müdahale etti.

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    Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dayı- yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerin yaptığı çalışmada anıtta 13 balta darbesi tespit edildi. Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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    Yaşar Kılıçkaya ile yeğeni Abdullah'ın ifadeleri ortaya çıktı. İfadede Yaşar Kılıçkaya’nın Hazreti İbrahim’i rüyasında gördüğünü ve kendisinin Mesih olduğunu söylediği belirtildi. Zeynep Abdullah'ın ise dayısı Kılıçkaya'yı 'Mesih' olarak gördüğünü söylediği ifade edildi.

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    Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah’ın ifadelerinde ayrıca, "Hazreti İbrahim'in putları yıktığı gibi biz de yıkmak istedik. Pişman değiliz" dediği belirtildi. (DHA)

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