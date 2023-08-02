'Atatürk' dizisi nerede yayınlanacak? Karar tepki çekmişti... Şirketten açıklama geldi

Yerli içeriklerini kaldırma kararı alan Disney Plus, daha önce yayınlayacağını duyurduğu 'Atatürk' dizisini iptal etmiş ve platformun skandal kararına Ermeni lobisinin baskısının neden olduğu iddia edilmişti. Tepki çeken iptal kararına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da dahil olmuştu. The Walt Disney Company'den ise yeni bir açıklama geldi.

FİLM OLARAK YAYIMLANACAK

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 29 Ekim'de yayınlanması planlanan Disney Plus yapımı "Atatürk" dizisi, 22 Aralık'tan itibaren FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacak.

Her iki film 2024 yazında da FOX ekranlarında yayınlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, şunları kaydetti:

"Atatürk içeriğimizi Cumhuriyet'imizin 100. yılında izleyicilerimizle buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk'ün ilk televizyon özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, Atatürk'ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız."

"ÇOK DAHA GENİŞ BİR SEYİRCİ KİTLESİNE ULAŞTIRACAK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar ise "Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk'ü ekim ayından itibaren FOX'ta televizyon özel versiyonuyla yayınlayarak, çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaştıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çok özel yapımı iki ayrı film halinde sunacağız ve televizyonun yanı sıra sinemalarda da yayınlayarak izleyicilerimize büyük ekranda film izleme keyfi yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

"Atatürk" yapımının güncellenen yayın takvimine göre, "29 Ekim 1. film televizyon özel versiyon FOX ekranlarında, 3 Kasım'da 1. film, 22 Aralık 2. film sinemalarda, 2024 yazı her iki film FOX ekranlarında" olacak.

RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Disney Plus hakkında inceleme başlatılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Şahin paylaşımında "Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan “Atatürk” dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"FİDAN VE KALIN SÜRECE DAHİL OLDU"

Gündem olan konuyla ilgili bir açıklama da gazeteci Candaş Tolga Işık'tan gelmişti. Işık konuyla ilgili, "Atatürk dizisiyle ilgili Ermeni Diasporası'nın her zamanki dezenformasyonlarından biri dönüyor. Yalan diasporası kendine yontmaya çalışıyor ama Disney'in kararında etkileri sıfır! Hakan Fidan ve İbrahim Kalın sürece bizzat müdahil oldu. Yarın Disney bir açıklama yapacak." ifadelerini kullanmıştı.

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ GELMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Disney Plus'ın kararına tepki göstererek "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek “Atatürk” dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır.Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır." açıklamasını yapmıştı.

İYİ PARTİ'DEN ÇAĞRI

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, ABD merkezli dizi/film platformunun "Atatürk" dizisini yayından kaldırmasına tepki gösterdi. Zorlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, diziyle ilgili Ermeni lobisinin baskı ve yönlendirmesiyle yayından kaldırma kararı alındığına işaret etmişti.

Kürşad Zorlu, "Mustafa Kemal Atatürk demek Türk milleti demektir. Türkiye düşmanlarının yalan kampanyasına alet olunmamasını diliyoruz. Böyle bir karar alındığı takdirde söz konusu platforma üye olan tüm vatandaşlarımızı üyeliklerini sonlandırmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İNCE: TÜM DÜNYAYA AÇIK BİR ŞEKİLDE YAYINLAYIN

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili çekilen dizinin diaspora ve lobi faaliyetleriyle engellenmesi asla kabul edilemez. 29 Ekim'de kendi platformunuz üzerinden, tüm dünyaya açık bir şekilde diziyi yayınlayacağınızı duyurmanızı bekliyorum."

İLK TANITIMIYLA BÜYÜK İLGİ UYANDIRMIŞTI

Yönetmen koltuğuna Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu yapımda, Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırırken, yapımcılığı Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor.

Disney Plus yapımı "Atatürk" dizisi hakkında birçok iddia da sosyal medya ve haber platformlarında yer aldı.

İlk tanıtımıyla büyük ilgi uyandıran Lanistar Media imzalı yapımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından Milli Mücadele'ye giden hikayesini, insani vasıflarını öne koyan bir kurgu içerisinde anlatıyor. (AA)